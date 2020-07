Montréal n’a pas besoin de permission pour imposer le masque, estime Valérie Plante

Questionnée mardi par Radio-Canada sur la légitimité politique d’une telle décision sur le territoire de la métropole, la mairesse de Montréal a expliqué qu’il est, selon elle, tout à fait possible pour l’administration municipale d’adopter une mesure par voie de règlement, sans devoir s’en référer préalablement au gouvernement du Québec.

Il faut savoir que les villes, on a un règlement municipal, et chaque ville peut décider de mettre en place des règlements. D’ailleurs, la petite ville de Côte-Saint-Luc a décidé en fin de semaine de mettre en place un règlement [sur le port obligatoire du masque]. Alors je n’ai pas besoin de la permission, mais bien sûr, ça se fait toujours en collaboration, en toute transparence , a déclaré la mairesse.

Pour Valérie Plante, le port du masque obligatoire dans les espaces publics fermés n’est que la continuité des mesures de protection adoptées jusqu’ici pour éviter de devoir retourner en confinement, surtout dans la ville la plus touchée au Canada par la pandémie de coronavirus.

Quand le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les transports collectifs […] moi j’ai décidé d’aller plus loin assez rapidement parce que Montréal, ça a été ici, l’épicentre.

Honnêtement, je préfère agir trop vite que d’agir trop tard. […] Pour moi, c’est juste le pas supplémentaire, ce vers quoi on s’en allait de toute façon. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Québec n'était pas au courant

Questionné par les journalistes en point de presse sur la démarche de l’administration Plante, le premier ministre du Québec, François Legault, a expliqué qu’il n’était pas au courant de la volonté de la mairesse d’imposer le port du masque dans les lieux publics intérieurs et qu’il l’avait appris hier en même temps que les médias.

Sans démontrer un enthousiasme démesuré pour l’initiative, François Legault a précisé qu’une telle mesure fait partie des prérogatives des villes et que Mme Plante peut prendre cette décision-là, comme l’ont fait les gens de Côte-Saint-Luc .

Je ne suis pas fermée à cette idée, ça fait partie des scénarios qu’on a examinés , a ajouté le premier ministre.

Pour Valérie Plante, l'épreuve qu'a traversée Montréal au cours des derniers mois justifie amplement cette décision.

Le gouvernement agit pour l’ensemble de la province et ça, je le respecte, mais il y a 5000 personnes qui sont décédées à Montréal, rappelle la mairesse. Notre économie a souffert et continue à en souffrir.

Moi, je suis sur le terrain et ce que les gens me disent c’est : "On ne veut pas que ça se reproduise". Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mais qu’entend exactement la mairesse par lieux publics ?

Pour Mme Plante, il s’agit de s’assurer que les règles sanitaires sont respectées là où il y a des gens qui se rassemblent , ce qui inclut les bars et les restaurants.

Amendes et fermetures possibles

Pour veiller au respect du règlement, la mairesse propose un ensemble de mesures sans toutefois exclure la fermeture des établissements qui refuseront de s’y plier.

Pour moi, c’est un cocktail de mesures, en général c’est ce qui marche le mieux. […] Le port du masque à l’intérieur des bars et des restaurants, je pense que c’est une bonne chose, parce que ça va sensibiliser les gens au fait que même si la soirée avance et qu’on a pris quelques verres, ce masque-là est important. Le virus, il est là, il ne disparaît pas , explique Mme Plante.

Mais fermer des établissements, ça va à un autre niveau et le gouvernement du Québec doit nécessairement s’impliquer , concède Valérie Plante qui prévoit cependant des amendes autant pour les citoyens que les établissements qui ne respecteront pas la réglementation.

Après que j’aie passé le règlement, il va y avoir des amendes pour les individus, mais également pour des établissements récalcitrants, précise Valérie Plante. […] Si ça fait plusieurs fois qu’il y a des policiers qui se rendent et qui donnent des contraventions et que, clairement, le commerçant ou le propriétaire continue, bien il va falloir qu’on passe à une autre étape.

Ce n’est pas souhaitable, mais à un moment donné, il faut que collectivement, on soit responsable , conclut la mairesse.

Manifestation anti-masque à Saint-Jérôme

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Saint-Jérôme contre les mesures imposées depuis des mis maintenant par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Photo : Ivanoh Demers

Mais l'imposition du port du masque dans les lieux publics intérieurs et les transports en commun ne fait pas que des heureux. Pour certains citoyens, il s'agit d'une privation de liberté injustifiée par les gouvernements.

Plusieurs dizaines de personnes se sont d'ailleurs rassemblées mardi à Saint-Jérôme, où le premier ministre Legault était de passage, pour manifester leur colère contre l'imposition des mesures de distanciation et du port du masque dans les lieux publics qu'elles trouvent abusives. D'autres remettent carrément en cause l'existence même du virus.

Interpellé sur la colère exprimée par ces manifestants, François Legault a déclaré : On a eu plus de 5000 décès, c'est vrai le virus. [...] Je comprends qu'en exigeant de porter un masque ça brime certaines libertés, mais c'est pour le bien collectif. On veut sauver le maximum de vie, ce n'est pas pour le plaisir qu'on demande aux gens de porter un masque.

Expliquant ne pas être d'accord avec les gens qui remettent en doute l'existence du virus, François Legault a cependant dit comprendre les gens qui demandent au gouvernement de tenir compte des inconvénients qu'entraînent ces mesures notamment pour la relance de l'économie.