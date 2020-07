La nièce de Donald Trump trace un portrait dévastateur du président et de leur famille

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le livre « Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde » doit paraître le 14 juillet. Photo : Associated Press / Simon & Schuster/Peter Serling

Titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, la nièce du 45e président américain lève le voile sur la jeunesse de son célèbre oncle et sur les comportements de sa famille dysfonctionnelle dans un livre de 240 pages intitulé Too Much and Never Enough : How My Family Created The World's Most Dangerous Man (Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde).

Donald, suivant l'exemple de mon grand-père et avec la complicité, le mutisme et l'inaction de ses frères et sœurs, a détruit mon père. Je ne peux pas le laisser détruire mon pays , écrit Mary Trump, selon le compte rendu qu'en fait le réseau CNN.

L'éditeur Simon & Schuster a devancé à la semaine prochaine la publication du livre, dont la sortie était prévue à la fin du mois et qui s'est retrouvé au centre de poursuites visant à empêcher sa publication.

Plusieurs anciens membres de l'administration Trump, dont, récemment, l'ex-conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale John Bolton, ont déjà dressé un réquisitoire sévère contre leur ancien patron, mais c'est la première fois qu'un parent de Donald Trump expose ainsi des secrets familiaux.

Plus de détails suivront.