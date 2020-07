Les Territoires du Nord-Ouest mettent fin à l’état d’urgence territorial

Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué ne plus avoir besoin des pouvoirs conférés par l’état d’urgence signé en vertu de la Loi sur la gestion des urgences.

Cet état d’urgence, distinct de l'état d’urgence sanitaire, avait pour but de donner plus de pouvoirs et de ressources à la ministre des Affaires municipales et communautaires pendant la pandémie.

Cependant, aucune mesure prise par le gouvernement depuis le début de la crise n’a nécessité ces pouvoirs extraordinaires. Les autorités ont seulement eu recours aux pouvoirs conférés par l’état d’urgence sanitaire.

Le gouvernement dit être prêt à remettre en place l'état d’urgence s’il en voyait la nécessité comme dans l'éventualité d’une transmission communautaire lors d’une deuxième vague.

L'état d’urgence sanitaire renouvelé

En renouvelant l’état d’urgence sanitaire qui offre, en vertu de la Loi sur la santé publique, plus de pouvoirs à la médecin hygiéniste en chef des T.N.-O., le gouvernement compte maintenir les mesures et les arrêtés de santé publique mis en place depuis le début de la crise.

Les Territoires du Nord-Ouest ne comptent toujours aucun cas actif de la COVID-19 depuis le rétablissement d’un cinquième et dernier cas à la mi-avril.