Le perroquet perdu à Rouyn-Noranda a été retrouvé

La propriétaire du perroquet, Julie Saint-Pierre, rapporte que l’oiseau était perché sur une branche plus basse, alors qu’hier, il était trop haut pour qu’on puisse l’atteindre.

À lire aussi : Un perroquet s'est échappé à Rouyn-Noranda

D’après moi, c’est parce qu’il était en détresse, il cherchait plus d’aide. Mon chum et ses amis ont réussi à monter dans l’arbre et à aller le chercher directement , raconte-t-elle.

Il était d’ailleurs sur le même arbre où Julie Saint-Pierre l’avait vu hier, proche de sa résidence.

Il est sain et sauf, on voit qu’il est un peu traumatisé parce qu’il n’est pas habité à ce genre de chose-là, mais il va bien,

Elle se dit soulagée d’avoir retrouvé son perroquet, car il est né dans une oisellerie et il n’a donc pas appris à chasser par lui-même.

J’ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que c’est un oiseau du Sud et que ça devait rester dans le Sud, mais cet oiseau-là est nourri à la main et dans son instinct il n’est pas habitué à chasser de la nourriture, explique-t-elle. C’était vraiment une question avant qu’il ne lui arrive de quoi, alors c’est bien qu’on l’ait retrouvé.

Julie Saint-Pierre avait acheté son perroquet dans une oisellerie à Drummondville il y a un peu plus d’un an.