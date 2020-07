Sécurité ferroviaire compromise à Shawinigan?

Au cours des derniers mois, le Canadien National a diminué considérablement ses activités de tri à Shawinigan. Ces manœuvres consistent essentiellement à retirer ou ajouter des wagons à un convoi afin de livrer différentes matières dans d’autres régions.

Depuis vendredi, la gare de triage Garneau n’est plus considérée par la compagnie comme un centre désigné. Les activités y seront de plus en plus rares.

Ce qui inquiète les citoyens, c’est qu’après chaque manœuvre de tri, la Loi sur les transports ferroviaires exige une inspection complète du train.

En ne s’arrêtant plus en Mauricie pour du triage, c’est un point de contrôle potentiel de moins pour un train de marchandises qui par exemple circulerait de Saguenay à Montréal ou même de Montréal à l’Abitibi.

Chaque jour, entre 250 et 550 wagons y étaient habituellement inspectés selon le syndicat des travailleurs.

On met la population à risque. Ce qu’on craint ce sont des événements comme on a connu il y a sept ans à Lac-Mégantic. Des événements comme on connaît périodiquement, comme c’est arrivé au nord de Parent il y a quelques semaines, un déraillement de 18 wagons. Jean-Maurice Matte, maire de la municipalité de Senneterre

Plus on demande à un convoi de faire une longue distance, plus on met en péril la sécurité ferroviaire. Je suis d’une région qui est l’Abitibi-Témiscamingue. Nos wagons qui partent de chez nous passent par chez vous, par le centre de triage Garneau. Pour nous, il est très important que l’ensemble de ces wagons soient inspectés le plus souvent possible. Il y a comme un désengagement en ce moment du Canadien National envers les régions, on le sent très bien , explique le maire de Senneterre.

Si le CN estime que tout est sécuritaire puisqu’une inspection complète est réalisée avant le départ, ce n’est pas l’avis de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui aimerait voir davantage de points de contrôles en région.

Je ne voudrais pas voir un wagon dérailler chez nous parce qu’il n’y a pas eu d’inspection faite correctement durant le parcours. Pour nous, ici dans notre coin à Saint-Boniface, c’est une sécurité que d’avoir des inspections réalisées dans un centre de triage et c’est la même chose dans bien d’autres régions du Québec , explique Magalie Beaulieu qui réside en bordure du chemin de fer.

Étrange coïncidence

Cette décision devient effective au moment même où l’on soulignait lundi le septième triste anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic.

Selon le maire de Senneterre et président du comité ferroviaire de l’Union des municipalités du Québec, le Canadien National (CN) a pris une décision qui va à contresens de la volonté publique et politique d’accroître la sécurité ferroviaire au Québec.

Joint par Radio-Canada, le porte-parole de Transports Canada, Simon Rivet, a confirmé que l’organisation a été saisie du dossier.