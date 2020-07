Les épingles de la baie des Ha! Ha! démystifiées

L’oeuvre colorée, intitulée La croisée des chemins, a été conçue par le duo d’artistes Cooke-Sasseville : Jean-François Cooke et Pierre Sasseville.

L’idée c’était de marquer le territoire, explique Pierre Sasseville. Pour nous c’est un concept qui était important, de pointer du doigt le site comme étant un lieu d’intérêt, un lieu de visite, un lieu de loisir et de repos. L’utilisation de ces espèces d’aiguilles géantes nous est tout de suite apparue comme intéressante parce que ce sont ces outils-là qu’on utilise pour pointer sur une carte un lieu qu’on a visité ou un lieu qu’on aimerait visiter.

C’est une oeuvre qui s’adresse autant aux passants qui sont sur la rive qu’à ceux qui arrivent sur les bateaux de croisière. Pierre Sasseville, artiste

La sculpture de sept mètres a suscité de nombreuses réactions lors de son installation, comme plusieurs autres œuvres d’art du genre.

On l’a beaucoup remarqué dans les dix dernières années, ça polarise beaucoup l’opinion publique, explique l’artiste. C’est souvent lié à des questions d’économie et non de contenu.

D'autres projets

Le prolifique duo Cooke-Sasseville continue de créer. Les deux artistes planchent sur un autre projet destiné au Saguenay-Lac-Saint-Jean : une énorme sculpture pour le Zoo sauvage de Saint-Félicien, qui devrait être inaugurée en 2021.

D'après le reportage de Julie Larouche