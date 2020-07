La population de Thunder Bay consultée à propos d’un nouveau complexe sportif

Ce projet d’infrastructure majeur, évalué à environ 30 millions de dollars, a reçu le feu vert du conseil municipal en juillet 2019 pour passer à l’étape de la conception, après plusieurs mois de discussions.

La firme d’architecture Stantec a été choisie en octobre pour créer les plans.

Kelvin Jankowski, coordonnateur de contrats pour la Ville de Thunder Bay, explique qu’en temps normal il y aurait une séance de consultation en personne, mais qu'en raison de la pandémie de COVID-19, cela se fait de façon virtuelle.

Une présentation vidéo, offerte sur le site des projets d’infrastructure de la Ville, sera aussi présentée à la télévision locale.

Nous invitons les gens à nous faire part de leurs commentaires, positifs ou négatifs , dit M. Jankowski. Cela aidera les élus dans leurs délibérations.

Stantec doit présenter ses plans pour le centre sportif, de même que les rétroactions du public, lors de la réunion du conseil municipal du 20 juillet.

Un vote sera tenu lors d’une autre réunion, indique la Ville. Si les plans sont approuvés, la construction pourrait commencer cet automne, avec une ouverture possible à l’hiver 2022.

Des travaux de préparation du terrain ont commencé à la fin de l’été 2019. Photo : CBC

Le centre comprendrait un terrain gazonné mesurant 94,5 m de long et 58 m de large, et il pourrait être utilisé pour d’autres sports que le soccer, dont le football et le baseball.

Selon la proposition de la firme d’architectes, le terrain gazonné serait facilement divisible en quatre plus petits terrains.

Un manque d’espace pour jouer pendant l’hiver

Si le projet va de l’avant, le nouveau centre multifonction offrira un autre endroit pour la pratique du soccer en hiver. Les options sont limitées depuis l’effondrement du Sports Dome en novembre 2016, qui a par la suite été démoli.

Le Sports Dome de Thunder Bay s'est effondré en novembre 2016 à la suite d'une violente tempête hivernale. Photo : Radio-Canada / Michael Dick/CBC

Le Hangar sur le campus de l’Université Lakehead est le seul endroit doté d'une surface gazonnée intérieure.

Tony Colistro, le président du Chill de Thunder Bay, une équipe de soccer qui évolue dans la USLUSL League Two, affirme que le nouveau terrain intérieur est attendu depuis longtemps, et il espère que la construction sera terminée le plus rapidement possible.

Il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec le projet, mais je crois qu’il y a un besoin pour une telle installation. Tony Colistro, président du Chill de Thunder Bay

M. Colistro souligne qu’il est devenu très difficile de trouver des endroits où jouer et pratiquer depuis 2016, et que cela a eu un effet sur la participation et le développement des jeunes joueurs.

Tony Colistro espère que la Ville approuvera le plan et que la construction commencera dès que possible. (Archives) Photo : CBC/Matt Prokopchuk

On a vu une diminution de près de 50 % du nombre de joueurs pendant l’hiver, en raison du manque d’espace pour les faire jouer , note-t-il. Heureusement, ils reviennent pendant l’été, sauf cette année en raison de la pandémie.

Certaines ligues ont même dû annuler leurs activités hivernales.

À la fin de 2019, le président de Soccer Northwest, Michael Veneziale, s’est dit frustré du fait que les joueurs de soccer de la ville affrontent un autre hiver avec peu d’espace pour jouer.

Des jeunes joueuses de soccer manifestant en janvier 2018 devant l'hôtel de ville pour demander un nouveau terrain intérieur. Photo : CBC/Matt Prokopchuk

Soccer Northwest est l’un des groupes qui a signé une lettre d’intention pour réserver un espace dans le Goal Sports Centre II, une bulle sportive financée par des investisseurs privés qui devait ouvrir en décembre 2019.



Le Goal Sports Centre original, situé sur le campus du Collège Confederation, n’est plus en fonction.

Le projet est toutefois retardé en raison d’un problème de zonage.

En vertu des règlements municipaux, l'emplacement choisi — situé sur le chemin Golf Links — n’autorise les installations de loisirs que pour un usage secondaire.

Les promoteurs ont également l’intention de construire un hôtel sur le terrain, mais les règlements municipaux exigent que celui-ci soit construit en premier, suivi de l’installation de loisirs, à moins d’un changement de zonage.

Une demande à été déposée en ce sens à l'automne.

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, avait affirmé l’an dernier que ce projet privé ne nuisait pas à celui de la Ville, et qu’il y avait assez de place pour deux terrains de soccer intérieur.