COVID-19: un relâchement constaté en Estrie

Les cas recensés chez des plus jeunes inquiètent aussi la santé publique.

Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, a tenu à rappeler aux jeunes qu’ils sont aussi affectés par le virus.

On s’est tellement préoccupé de nos aînés [...] qu’on oublie qu’il y a toute une série de symptômes et de problèmes qui arrivent aussi chez les plus jeunes.

Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie