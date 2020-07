Le Conseil des écoles fransaskoises ajoute Abdoulaye Yoh à son équipe de direction

Celui qui est présentement le directeur administration et finances de la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina entrera en fonction le 3 août, indique le CEFConseil des écoles fransaskoises dans un communiqué envoyé vendredi dernier.

Abdoulaye Yoh siège également au sein du conseil d'administration du Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS).

Le CEFConseil des écoles fransaskoises est fier d’accueillir Abdoulaye Yoh au sein de l’équipe de gestion , affirme le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon.

Sa connaissance et son engagement au sein de la communauté fransaskoise s’ajouteront à ses compétences professionnelles pour assurer le bon déroulement des activités de notre organisation non seulement sur le plan financier, mais aussi au niveau des installations et du transport scolaire , poursuit-il.

Abdoulaye Yoh est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université Simon-Fraser, à Vancouver, et d’un magistère ingénieur économiste à l’Université de la Méditerranée en France. Il possède également un diplôme d’enseignement pour les collèges d’enseignement général à l’École normale supérieure d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.