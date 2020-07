D'autres géants du web réagissent à la menace de censure à Hong Kong

Microsoft et Zoom s’ajoutent aux géants du web, dont Facebook, Google et Twitter , qui ont décidé de cesser de répondre aux demandes d’information des autorités de Hong Kong, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, qui menace la liberté d’expression de la population de l’ancienne colonie britannique.

Les géants du web ne fourniront donc plus d’informations – ni de communications privées – à la police ou aux autorités hongkongaises qui pourraient vouloir enquêter sur des personnes qui auraient enfreint cette loi.

Apple n’a pas pris de décision à cet effet, disant vouloir étudier les effets de cette nouvelle loi. Contrairement à Google, à Twitter et à Facebook, dont la plupart des services ne sont pas offerts en Chine continentale en raison de la censure du gouvernement central, le géant Apple fait des affaires d’or dans ce pays.

La direction de TikTok, une application chinoise, a annoncé l’arrêt complet de ses services à Hong Kong, mardi. Byte Dance, son développeur, a d'ailleurs toujours nié partager les données des utilisateurs et utilisatrices avec les autorités chinoises.

La nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, adoptée la semaine dernière par le Parlement chinois, fait craindre un virage autoritaire dans le territoire semi-autonome. Fortement décriée par le mouvement de contestation prodémocratie hongkongais, elle criminalise les agissements en faveur de la sécession du territoire de la Chine, entre autres.

Un document de 116 pages a été publié mardi par le gouvernement hongkongais, qui confère, en vertu de la nouvelle loi, plus de pouvoirs à la police, notamment en matière de surveillance.

Même si le gouvernement de Pékin a assuré que cette loi ne concernerait qu'une minorité de personnes, l'inquiétude croît au fur et à mesure que sont dévoilés les détails de son contenu. Les dispositions les plus récentes laissent augurer d'un changement radical pour Hong Kong en matière de libertés et de droits.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, il y a une semaine, nombre d’internautes hongkongais se sont dépêchés d'effacer les traces informatiques de leur engagement prodémocratie.