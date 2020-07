Enercon vend son usine de Matane

Enercon misait sur un nouvel appel d'offres d'énergie éolienne au Québec pour relancer son usine.

Un mince filet d'espoir qui avait incité l'entreprise allemande à conserver ses installations à Matane, même si plus personne, ou presque, n'y travaillait depuis 2016.

La direction d'Enercon a cependant conclut récemment qu'il n'y a pas de signaux clairs indiquant la reprise du marché de l'industrie éolienne au Québec à court terme.

L'usine, qui n'aura fonctionné que pendant six ans, est donc sur le marché depuis quelques semaines, a confirmé la direction à Radio-Canada. En 2015, environ 80 personnes y travaillaient, un nombre qui a fluctué selon les années.

Il faut dire que la production de l'usine matanaise, exploitée par la filiale WEC Tours Québec Inc, a toujours reposé presque essentiellement sur les contrats au Québec, ce qui n'était pas l'objectif lors de l'annonce de son implantation en 2008.

Le rêve d'expédier des tours à partir du port de mer, qui avait d'ailleurs fait pencher la balance du côté de Matane, ne s'est donc jamais concrétisé, sauf en de rares occasions. L'ex-maire de Matane, Claude Canuel, s'en désole, lui qui s'était rendu en Allemagne pour convaincre Enercon de choisir sa ville.

Les exigences supplémentaires en matière de contenu régional/local dans d'autres provinces canadiennes et des exportations non concurrentielles aux États-Unis en raison des prix élevés du transport ont empêché l’exportation de la production , a mentionné par courriel Eva Lotta Schmidt, la directrice aux relations corporatives de l'entreprise.

Les tours en ciment produites par Enercon coûtaient aussi plus cher, précise Claude Canuel.

Le choix d'utiliser le ciment combiné à l'obligation pour l'entreprise de faire appel à des sous-traitants pour installer les tours dans les parcs en raison de la réglementation des métiers de la construction au Québec, a fait grimper le coût des pièces produites par le turbinier allemand.

C'était une question de deux cultures qui doivent s'ajuster, la façon de procéder des Allemands et celle du Québec.

Enercon a obtenu des contrats après les appels d'offres publics de 2008 et 2010.

C'est d'ailleurs cette volonté politique de développer une filière au Québec qui avait convaincu ce géant de l'éolien en Europe de traverser l'Atlantique.

C'est après son arrivée que les choses se sont corsées. L'entreprise construira bien deux tours pour le parc de la Dune-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, mais ce fut le seul contrat québécois après 2010.

La direction d'Enercon n'a pas voulu nous accorder une entrevue, se contentant d'une réponse écrite.

L'aventure Enercon au Québec en cinq dates

2011 : Inauguration officielle de l'usine. L'entreprise prévoyait embaucher 150 personnes et expédier sa production à partir du port.

2013 : Enercon transfère sa division d'entretien des parcs éoliens de Matane vers Montréal. Une quinzaine d'emplois sont perdus au profit de la métropole.

2015 : Enercon démantèle partiellement l'équipement de bétonnage à l'usine de Matane. Une trentaine de personnes perdent leur emploi et on évoque une fermeture temporaire, pour un an ou deux.

2016 : Fin de la production à Matane, cinq ans seulement après l'inauguration officielle. Il ne restait déjà qu'une quinzaine d'employés. Ils ne sont maintenant que 4.

2020 : Constatant l'absence de signaux pour de prochains contrats au Québec, Enercon décide de mettre en vente son usine de Matane, 12 ans après en avoir annoncé sa construction.