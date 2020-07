Aucun nouveau cas de COVID-19 enregistré dans l'Est-du-Québec

Le bilan de COVID-19 demeure stable mardi dans l'Est-du-Québec qui ne compte plus que deux cas actifs de la maladie.

Ce sont les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord qui comptent chacune un cas actif de la maladie.

Le Bas-Saint-Laurent affiche un bilan stable avec 61 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 58 guérisons et 2 décès. La Côte-Nord recense pour sa part 119 cas confirmés, dont 118 guérisons.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont toujours sans aucun cas actif du virus.

De plus, alors que la région enregistrait lundi un nouveau cas et une nouvelle guérison, le bilan se maintient mardi à 191 cas confirmés depuis le début de la pandémie, 182 personnes rétablies et 9 décès.

Le Québec enregistre mardi 60 nouveaux cas confirmés de la COVID-19, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 997 depuis le début de la pandémie. Neuf nouveaux décès sont aussi recensés, pour un total de 5 590.