Les règles sur les visites dans les établissements de santé en Saskatchewan sont révisées

Ainsi, selon les nouvelles directives de la santé publique, deux membres de la famille ou encore deux personnes de soutien - contre une précédemment - peuvent être identifiés pour accompagner chaque patient ou chaque résident dans les centres de soins. Ils ne pourront toutefois pas être avec la personne dont ils ont la charge au même moment, prévient le gouvernement.

Les consignes prévoient cependant un certain nombre de cas spécifiques où il sera possible de déroger à la règle pour que deux personnes puissent accompagner un patient ou un résident en même temps.

Ces situations comprennent :

Les visites auprès d’un patient qui se trouve aux soins intensifs;

Les visites auprès d’un patient qui reçoit des soins palliatifs;

Les visites auprès d’un patient ou d’un résident en fin de vie;

Les visites dans les unités de services maternels.

Les gens devront toutefois garder une distance de 2 mètres entre eux en plus de porter un masque de qualité médicale, de se laver les mains régulièrement et de limiter les déplacements à l’intérieur de l’établissement de santé.

Nous avons fait de nombreux changements au début de la pandémie, afin de protéger nos personnes les plus à risque, y compris les restrictions de visites et les contrôles de la santé du personnel et des visiteurs à l’entrée. Alors que nous relançons notre économie et que de plus en plus de services de santé reprennent, nous adopterons la même approche sécuritaire pour étendre les directives relatives à la présence des familles , affirme le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter.

Ces nouvelles lignes directrices s’appliquent aux patients, aux clients et aux résidents des établissements de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, mais aussi aux centres de soins de longue durée, aux foyers de soins personnels et aux foyers de groupe gérés par le ministère des Services sociaux.

Dans un communiqué, la province indique que les établissements ont jusqu’au 13 juillet pour s’assurer d’avoir suffisamment d’équipements de protection individuelle pour mettre en oeuvre les nouvelles directives et assurer que les espaces de visites sont sécuritaires.

Les critères autour des visites de compassion dans les établissements de santé en Saskatchewan avaient été assouplis pour la dernière fois au début du mois de juin.