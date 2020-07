Éclosion de COVID-19 à Mercier : la mairesse réclame un centre dépistage

Jusqu’ici, une épicerie, une boulangerie et au moins trois restaurants de Mercier ont dû fermer leurs portes temporairement après que des membres de leur personnel eurent été déclarés positifs à la COVID-19. Ils avaient participé à des fêtes privées.

Selon La Presse, une soixantaine de jeunes, dont certains travaillent dans des commerces de Mercier, ont pris part le 28 juin à une fête organisée par une adolescente de 15 ans à Saint-Chrysostome. De nombreux invités auraient contracté la maladie lors de cet événement, selon le quotidien montréalais.

L’adolescente, qui avait organisé la fête en l’absence de sa mère, croyait que les rassemblements de 50 personnes étaient autorisés. En fait, les rassemblements de 50 personnes ne sont actuellement autorisés que dans des lieux publics et non des résidences privées.

Une autre fête du genre organisée à Mercier quelques jours auparavant aurait aussi contribué à répandre la maladie chez des jeunes de la région, selon la santé publique de la Montérégie.

Les citoyens et les commerçants sont préoccupés par la situation. Les commerçants par la santé de leurs employés et aussi par le fait qu’ils doivent fermer leurs portes , a déploré la mairesse de Mercier, Lise Michaud, en entrevue à l'émission Tout un matin, sur les ondes d’ICI Première.

Ce que l’on souhaite, c’est que la santé publique et le ministre de la Santé autorisent l’installation à Mercier rapidement d’un centre de dépistage pour rassurer les citoyens et les commerçants qui embauchent des jeunes.

Ça serait vraiment bien d’avoir un centre de dépistage sur le territoire pour pouvoir avoir rapidement les résultats et que rapidement les commerçants puissent ouvrir leurs portes.

Une telle installation dans sa ville permettrait, selon Mme Michaud, de fournir aux commerçants un moyen de savoir rapidement si leur personnel est infecté étant donné la situation.

Les impacts [de cette fête] sur notre territoire sont énormes et tout le monde a été suffisamment affecté jusqu’à maintenant. Il faut prendre les choses en main , estime la mairesse dont le bureau a déposé ce matin une demande en vue de l’ouverture d’une clinique de dépistage sur le territoire.

On était aussi comme ça quand on était jeune, on était invincibles. L’idée, ce n’est pas de lapider personne sur la place publique. L’idée, c’est de rassurer nos gens.

Lise Michaud, mairesse de Mercier