Le ministère de la Sécurité publique instaurera dans les prochains jours une « solution technologique » en réponse aux problèmes d’embouteillage constatés à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Cette annonce survient alors que vendredi dernier, les autorités frontalières de la province ont laissé passer des véhicules en provenance de la Nouvelle-Écosse, sans les inspecter, ni récolter les détails prévus sur les voyageurs.

La longue file formée par les véhicules qui attendaient aux postes de contrôle n'était pas sécuritaire, selon des porte-paroles de la Sécurité publique. Les autorités frontalières auraient donc décidé de laisser passer des automobilistes pour alléger la circulation.

Selon Coreen Enos, une porte-parole du ministère, la solution en question devrait permettre d’accélérer la circulation aux frontières. Mme Enos n’a pas révélé davantage d’information sur la solution choisie.

Elle a toutefois précisé que les voyageurs qui entrent au Nouveau-Brunswick peuvent contribuer à accélérer le processus en imprimant et en remplissant le formulaire routier  (Nouvelle fenêtre) et en l’ayant à portée de main lorsqu'ils arrivent à la frontière .

L’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, mis à la disposition de ses visiteurs un formulaire de déclaration  (Nouvelle fenêtre) . Les autorités insulaires suggèrent aux visiteurs de soumettre le formulaire au moins une journée avant leur passage à la frontière. Les visiteurs doivent également avoir en leur possession une copie imprimée du formulaire dûment rempli.

Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Carl Urquhart, a expliqué quel genre de contrôle exerçait la province à ses frontières. Les personnes qui arrivent au Nouveau-Brunswick sont contrôlées à la frontière. On leur demande de présenter une preuve de résidence, de répondre à des questions sur leur santé et leurs voyages récents, et de fournir leurs coordonnées , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Selon la porte-parole Mme Enos, le ministère a partagé les détails de la solution qui sera mise en place avec ses homologues des autres provinces de l'Atlantique.

De nombreuses questions demeurent sans réponses

Ni Mme Enos, ni aucun autre porte-parole du gouvernement n'ont répondu à la plupart des questions liées à l'apparent manque de préparation au point de contrôle situé à Aulac, vendredi dernier. En ce premier jour de la mise en place de la bulle atlantique, de longues files de véhicules se sont formées pour entrer au Nouveau-Brunswick.

Au contraire, Mme Enos a plutôt affirmé que les voyages entre les provinces s'étaient bien déroulés dans l’ensemble la fin de semaine dernière.

Avant l'instauration de la bulle, le premier ministre Blaine Higgs avait déclaré que son gouvernement était prêt à faire face au trafic supplémentaire et avait assuré que les postes de contrôle aux frontières de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse seraient dotés du personnel suffisant pour faire face à l’afflux de voyageurs.

Mardi dernier, le ministre Urquhart a affirmé à CBC News que la province s’éloignerait d'un système manuel de consignation de l’information des voyageurs et que des détails sur la nouvelle méthode seraient bientôt disponibles. Or, ce système est toujours utilisé en ce moment.

Actuellement, toutes les informations des voyageurs sont enregistrées manuellement. Nous travaillons à la mise en place d'un nouveau système qui aidera les voyageurs entrant au Nouveau-Brunswick et accélérera les choses à la frontière Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick (par voie de communiqué)

Le premier ministre Blaine Higgs n'était pas disponible lundi pour faire une déclaration concernant la situation à la frontière de la province (archives). Photo : Radio-Canada

Selon les directives, le plan du Nouveau-Brunswick était de demander aux voyageurs qui se présenteraient à la frontière une preuve de résidence en Atlantique, un exemplaire du questionnaire de santé rempli par chaque véhicule et les coordonnées des voyageurs pour entrer en contact avec eux si une éclosion de COVID-19 devait survenir.

Or, le ministère de la Sécurité publique a confirmé vendredi soir que, pour des raisons de sécurité, les agents ont commencé à laisser entrer des véhicules au Nouveau-Brunswick sans appliquer ces directives vers 15 h 45 .

Selon un autre porte-parole du ministère, les autorités de la Nouvelle-Écosse auraient fait la même chose lorsque trop de voyageurs se seraient amassés à la frontière. Les deux provinces ne disposent toutefois pas de la même politique en ce qui concerne les voyages interprovinciaux à l’intérieur de la bulle atlantique.

Ça a continué jusqu'à ce que la congestion [automobile] ne représente plus un problème de sécurité , a expliqué Shawn Berry, porte-parole de la Sécurité publique, sans toutefois préciser quand les inspections avaient repris.

Quelques minutes sont nécessaires pour trier chaque véhicule. Photo : Radio-Canada / Kate Letterick

C’est plus de 17 000 véhicules qui sont entrés dans la province le 3 juillet, le premier jour de l'instauration de la bulle, dont 9100 à Aulac seulement, selon des données du gouvernement.

Il n'est cependant pas clair si les véhicules qui sont entrés sans être inspectés ont été inclus dans ces statistiques. La Sécurité publique a préféré ne pas estimer le nombre de véhicules qu'elle a laissé passer sans les arrêter.

Le ministère n’a pas non plus donné plus de détails sur la raison des problèmes expérimentés à la frontière ce jour-là ni sur la nature du problème de sécurité que posait la longue file d'attente formée par les véhicules.

La procédure a été améliorée

Selon Mme Enos, certaines modifications aux directives ont permis d’améliorer la situation. Elle explique notamment que le traitement des véhicules immatriculés au Nouveau-Brunswick, le trafic commercial, les automobilistes munis d'un laissez-passer de travail, ainsi que ceux qui ont un permis de voyage de l'Île-du-Prince-Édouard, est maintenant plus rapide lorsqu'ils arrivent de la Nouvelle-Écosse.

La sécurité publique a également travaillé avec le ministère des Transports et des Infrastructures pour modifier la disposition physique des points de contrôle afin d'améliorer la fluidité du trafic.

Nous avons apporté quelques changements au cours du week-end et nous espérons en faire d'autres cette semaine , a affirmé Mme Enos, sans divulguer plus de détails.

Avec les informations de Bobbi-Jean MacKinnon, CBC.