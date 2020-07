Le cabinet de la mairesse de Saguenay suspend ses publicités sur Facebook

Le gouvernement du Québec, les villes de Québec et de Trois-Rivières, de même que des institutions et des entreprises du monde entier ont fait le même choix dernièrement.

Je pense que c’était le temps que la société d’affaires se réveille. Josée Néron, mairesse de Saguenay

La décision a pour but de dénoncer le manque d’encadrement et de surveillance sur les réseaux sociaux concernant les messages haineux et racistes.

Dans la région, les députés du Bloc québécois, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, participent également au boycottage.

La mairesse de Saguenay a demandé à son conseil municipal de se pencher sur le sujet dans l’optique de faire la même chose avec les placements publicitaires de toute la ville. Elle affirme attendre encore une réponse en ce sens.