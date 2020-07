L'Orchestre symphonique de Toronto annule sa prochaine saison de concerts

La direction du TSOToronto Symphony Orchestra dit que c'est avec le « coeur lourd » qu'elle a dû prendre cette décision, alors que les spectacles en salle sont toujours interdits en Ontario pour limiter la propagation du coronavirus.

L'Orchestre projette des pertes de 11 millions de dollars en vente de billets pour la prochaine saison, en plus des pertes déjà encourues pour cette année.

Le TSOToronto Symphony Orchestra espère organiser à la place des prestations avec un plus petit nombre de musiciens dans la région de Toronto, y compris au Roy Thomson Hall, si possible, en plus de concerts virtuels.

Alors que le monde s'adapte à cette nouvelle réalité, notre précieux orchestre a l'occasion de susciter une passion pour la musique exceptionnelle auprès de publics à Toronto dans des environnements plus intimistes, et de renouer avec nos mécènes les plus proches et les plus chers de manière unique , affirme le directeur musical de l'Orchestre, Gustavo Gimeno.

Ceux qui avaient acheté un abonnement pour la saison 2020-2021 verront cet argent versé automatiquement pour la saison 2021-2022, à moins qu'ils ne demandent un remboursement.