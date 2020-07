Un surplus de 3,6 M$ à Victoriaville

Victoriaville a terminé l’année 2019 avec un surplus de 3,6 millions de dollars. C’est ce que révèle son plus récent rapport financier.

Selon le maire, André Bellavance, ce surplus est notamment dû à la vitalité du marché immobilier.

Une partie de cette somme permettra d’absorber les frais liés à la récente pandémie , a déclaré le maire par voie de communiqué.

La Ville souligne que plusieurs projets de pavage et de mise à niveau de ses infrastructures ont été réalisés l’an dernier. Par exemple, plus 20 millions de dollars ont servi à améliorer les rues et trottoirs du territoire.

En 2019, Victoriaville a eu 88,6 millions de dollars en revenus. Environ les trois quarts de cet argent (78 %) provient de la perception de taxes.

La dette de la Ville s'élevait, à la fin 2019, à 83,8 millions de dollars.

Le rapport financier pour l'année 2019 a été réalisé par la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher.