Service Canada reste confiné, des citoyens sont exaspérés

Le bureau de circonscription du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, semble presque transformé en succursale de Service Canada. L’élu conservateur affirme être inondé d’appels de citoyens et d’entrepreneurs à la recherche d’informations sur les différents programmes fédéraux.

N’importe quel député de n’importe quel parti politique pourrait vous le dire. Cette frustration est généralisée , soutient-il. Les gens ne savent plus de quel bord se lancer pour avoir de l’information.

C’est un fiasco en terme d’aide directe aux citoyens. Alain Rayes, député conservateur de Richmond–Arthabaska

Ottawa a annoncé la fermeture des bureaux de Service Canada le 27 mars, en indiquant que la prestation de services se ferait dorénavant en ligne et par téléphone. Dès le début, certains se sont inquiétés de cette fermeture, affirmant qu’il s’agissait d’un service essentiel.

Des mois plus tard, le député Rayes s’explique mal le statu quo, d’autant plus que le déconfinement est bien amorcé dans la plupart des provinces. On a l’impression que c’est improvisé. Ça n’a aucun bon sens le délai [et] le fait qu’on n’a pas de date de retour au travail , déplore-t-il.

Le lieutenant politique du Parti conservateur du Canada au Québec, Alain Rayes Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

De son côté, le bureau du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Ahmed Hussen, responsable du dossier, n’avance toujours pas de date de réouverture pour les bureaux de Service Canada.

Dans un courriel, on rappelle que le gouvernement a fermé ses points de service pour assurer la sécurité des fonctionnaires et des citoyens. Une source gouvernementale indique néanmoins qu'une annonce pour une réouverture devrait être faite prochainement.

Le casse-tête d’une diplômée

Si le gouvernement fédéral a tant bien que mal tenté d’offrir des services à distance, certaines prestations doivent se faire en personne et sont donc annulées jusqu’à nouvel ordre. C’est le cas pour la collecte de données biométriques, un exercice nécessaire pour obtenir un permis de travail.

Depuis le mois de mars, les projets de carrière de nombreux immigrants sont donc sur la glace. C’est le cas de Fatima Ouedraogo, une diplômée en droit basée à Montréal.

C’est très énervant de se dire qu’on se fiche complètement de nous, alors qu’on a respecté tout ce qu’il fallait pour s’établir ici en tant que travailleurs. Fatima Ouedraogo, diplômée en droit

Depuis le 31 mars, quand j’ai reçu ma lettre pour fournir mes données biométriques, j’attends encore aujourd'hui de pouvoir le faire , explique la jeune femme qui considère que cette situation la freine dans sa carrière.

Ce sont des projets de vie qui sont mis sur stand by par cette attente. On n’a rien en retour comme information , déplore la Burkinabè d’origine. On nous garde dans le flou et c’est vraiment fatigant.

À lire aussi : Ottawa prépare le retour « graduel » de ses fonctionnaires au bureau

Les entrepreneurs de Gatineau aussi dans l’attente

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau admet de son côté avoir constaté quelques retards auprès de Service Canada. Mais Pierre Samson estime que les entrepreneurs gatinois n’ont pas trop souffert de la prestation réduite de services.

Les gens sont très coopératifs , considère-t-il.

Pierre Samson est le président de la Chambre de commerce de Gatineau. Il constate un ralentissement des activités avec le fédéral depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

L’entrepreneur souligne néanmoins que la fermeture des bureaux du gouvernement fédéral – notamment ceux de Service Canada – a été un coup dur pour les centres-villes d’Ottawa comme de Gatineau.

On a des centres-villes qui sont déserts et c’est triste à voir , déplore-t-il. C’est atroce pour les gens d’affaires de la région d’être dans l’indécis, de ne pas savoir ce qui va se passer.