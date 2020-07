Des corridors temporaires pour le vélo cet été à Sherbrooke

Dans certains cas, une voie de circulation ou des espaces de stationnement seront retranchés. Des balises routières seront aussi installées.

Les nouveaux corridors seront situés le long des rues suivantes :

sur un tronçon boulevard de l'Université et sur la rue Galt Ouest (entre les rues Bachand et Jean-Paul II)

sur les rues Fusiliers, Camirand et Ball

sur les rues Galt Est, Bowen Sud et Jean-Maurice

sur la rue Galt Ouest, entre les rues Jean Paul II et Belvédère Sud

Le projet test sera déterminant pour la création d'infrastructures permanentes pour le transport actif. C’est vraiment réfléchi dans un contexte où la mobilité active et durable est beaucoup plus large que le tout à l’auto. Une action test qui va nous permettre de pouvoir prendre une vraie lecture des avantages et des inconvénients , explique le directeur de la planification et la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke, Yves Tremblay.

Un autre tronçon pourrait voir le jour sur la rue King Ouest entre le pont Montcalm et le boulevard Jacques-Cartier. Une consultation doit cependant se tenir avec les commerçants avant son possible déploiement à la fin août.

Le choix des tronçons cyclables est le résultat d’une concertation entre le Centre de mobilité durable de Sherbrooke, regroupant la Ville de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke, et le groupe citoyens Vélo Urbain Sherbrooke. La Ville investira 50 000$ dans le projet.