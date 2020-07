Des Terrasses urbaines tranquilles, mais permises cette année à Rimouski

La rue Saint-Germain Est sera fermée à la circulation automobile du 16 juillet au 17 août, entre la rue Belzile et l'avenue de la Cathédrale.

Le fait de rendre cette portion de la rue Saint-Germain piétonnière permettra d'élargir les terrasses des bars et des restaurants.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, précise que des mesures seront mises en place pour éviter les rassemblements et que les Terrasses urbaines n'auront rien à voir avec celles des années dernières .

Il n'y aura pas d'animation comme on le voyait dans les années passées. Les heures d'ouverture ont été grandement réduites, on parle d'obligation de cesser toute activité sur les terrasses extérieures à partir de 22 h les dimanches, lundis, mardis et mercredis.

Marc Parent, maire de Rimouski