La Ville de Sherbrooke investit 1,1 M$ pour venir en aide aux entreprises

Comme l’explique Steve Lussier, le maire de Sherbrooke, ce plan de relance comporte des mesures à court, moyen et long termes pour soutenir les entrepreneures et les entrepreneurs dans cette période difficile et vise à relancer l’économie de Sherbrooke.

C’est un plan qui est organique et évolutif , lance pour sa part Philippe Cadieux, directeur du nouveau Bureau de coordination du développement économique à la Ville de Sherbrooke, lors d’une présentation du plan de relance au conseil municipal. On souhaite que d’autres idées vont émerger de la communauté , poursuit-il.

Nos entreprises ont besoin d’aide pour passer à la prochaine étape qui est pour assurer leur survie. Philippe Cadieux, directeur du nouveau Bureau de coordination du développement économique à la Ville de Sherbrooke

Le plan de relance est donc appelé à évoluer, notamment à partir de 2021, afin de tenir compte de l’évolution de la situation, souligne Philippe Cadieux.

Dans cette enveloppe de 1,1 million de dollars, 605 000 $ seront consacrés à la gestion des programmes et des fonds, 115 000 $ pour le soutien à l’achat local, 100 000 $ pour l’innovation 47 000 $ pour le coaching et la formation, 90 000 $ pour les événements et les attractions et 83 000 $ pour favoriser la transition écologique.

De nombreux besoins de la part des entreprises

Par ailleurs, selon Philippe Cadieux, les principaux besoins des entreprises sherbrookoises sont notamment un accès à de la formation et de l'information, d’accompagnement et, bien entendu, de soutien financier.

Il y a beaucoup de programmes de la part des différents paliers gouvernementaux, mais c’est extrêmement complexe. Quand vous êtes tous les jours dans votre entreprise et que vous travaillez des 60 à 70 heures par semaine, c’est extrêmement difficile de prendre un pas de recul et ces entreprises-là ont besoin de soutien , précise-t-il.

Les organismes de développement économique [de Sherbrooke] ont travaillé très fort pour donner de la formation et de l’information et de suivre les entreprises qui en ont besoin , poursuit M. Cadieux.

Selon des chiffres issus de deux sondages menés par la Ville auprès de plus de 1000 entreprises sherbrookoises aux mois d’avril et juin, 54 % d’entre elles disaient craindre ne pas survivre plus d’un an si la situation devait se poursuivre, comparativement à 78 % en avril.

De plus, selon ces chiffres, 34 % des entreprises sherbrookoises poursuivent ou ont repris leurs activités de manière réduite en date du mois de juin.