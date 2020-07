Un gîte de pêche va rouvrir malgré l’opposition de la Première Nation Haïda

Le président du Queen Charlotte Lodge, Paul Clough, affirme dans une déclaration avoir essayé de discuter avec le Conseil de la Première Nation Haïda.

Le gîte est situé à 45 kilomètres de la communauté la plus proche et n’est accessible que par bateau ou par les airs, explique M. Clough.

Le chalet suit les directives des autorités sanitaires de la Colombie-Britannique, soutient-il dans la déclaration  (Nouvelle fenêtre) .

Le conseiller en chef du village Old Massett, Duffy Edgars, a publié un message sur sa page Facebook samedi. Il dit que des leaders autochtones ont tenté d’informer plusieurs chalets de pêche à propos de l’interdiction de voyage aux non-résidents et aux touristes en vigueur sur Haida Gwaii.

Dans leurs déclarations respectives, MM. Edgars et Clough disent qu’une confrontation a eu lieu samedi, mais aucun des deux hommes n’était en mesure de commenter l’affaire lundi.

Selon M. Clough, il n’y a pas eu de blessé et l’incident a été signalé à la GGendarmerie royale du Canada endarmerie royale du Canada (GRC) qui n’était pas non plus disponible pour commenter l’affaire.

Aucun visiteur avant la fin de la pandémie

Partout en Colombie-Britannique, des Premières Nations ont exprimé leur inquiétude par rapport à l’assouplissement des mesures visant à contenir le coronavirus.

Le conseil du village Old Massett a annoncé sur son site web  (Nouvelle fenêtre) que les restrictions sur les visites de Haida Gwaii seraient en vigueur jusqu’à ce que la pandémie soit terminée.

Je déteste le fait que ceci est notre terre en tant qu’Haïdas et que les gens pensent quand même qu’elle leur appartient , s’indigne Duffy Edgars dans son message sur Facebook.

Le responsable des ventes du Queen Charlotte Lodge, Brian Clive, affirme que la sécurité est une priorité. L’entreprise prévoit transporter ses clients en hélicoptère directement depuis le continent.

Étant donné les restrictions en vigueur au Canada, ils ne pourront accueillir aucun client venant des États-Unis avant la fin de la saison, le 31 août, ajoute-t-il.