L’Université Laurentienne nomme deux nouvelles vice-rectrices

L’Université Laurentienne a choisi deux nouvelles vice-rectrices. Marie-Josée Berger et Tammy Eger sont nommées respectivement vice-rectrice aux études et vice-rectrice à la recherche.

Nous avons trouvé deux candidates idéales et je me réjouis à la perspective de voir leurs contributions à la Laurentienne au cours des prochaines années , affirme le recteur et vice-chancelier, Robert Haché, dans un communiqué.

Mme Berger a occupé divers postes de cadre dans le milieu universitaire pendant plus de 20 ans.

Récemment, elle a été doyenne de l’École des sciences de l’éducation ainsi que vice-rectrice associée responsable de l’éducation permanente à l’Université Bishop, à Sherbrooke, au Québec. Auparavant, elle a été doyenne de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

Mme Berger dit qu’elle connaît bien l’éducation franco-ontarienne, entre autres.

C’est important qu’on travaille avec la communauté franco-ontarienne pour, quand les élèves terminent leur secondaire, nous assurer qu'ils viennent à la Laurentienne. Marie-Josée Berger, nouvelle vice-rectrice aux études.

Serge Demers a exercé les fonctions de vice-recteur intérimaire aux études depuis 2017. Il retournera au poste de secrétaire général et de secrétaire du Sénat.

Mme Eger est vice-rectrice intérimaire à la recherche à la Laurentienne depuis six mois.

Elle est professeure titulaire à l’École des sciences de l’activité physique et première titulaire de la Chaire de recherche en santé et sécurité en milieu de travail. Elle est cofondatrice du Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail et co-conceptrice du premier laboratoire itinérant de recherche dans le domaine.

Les deux nominations couronnent des processus de recrutement menés au cours de la dernière année.