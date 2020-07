Manger local en Mauricie et au Centre-du-Québec : des fraises en hiver?

L’hiver… j’y pense depuis le mois de mai. Comment arriver à manger local une fois que le marché est fermé et que mon panier de légumes bios est terminé? Dois-je faire des réserves de navets et de betteraves? Quelle variété sera encore disponible pour mettre de la couleur dans nos assiettes?

Un texte de Pascale Langlois

J’ai souvent eu ce réflexe à la fin de l’été de cuisiner les fruits et les légumes de saison, mais sans jamais vraiment structurer cette opération. Le but était simplement d’avoir quelques repas en réserve pour faciliter l’organisation familiale des automnes toujours un peu chaotiques.

Ma collègue de Radio-Canada Josée Bourassa est passée maître dans la conservation des récoltes. Dans la dernière année, elle n’a acheté aucune conserve de tomates à l’épicerie. Elle a mangé des poivrons du jardin jusqu’en juin.

C’est sûr que ta première année, c’est une année souvent d’expérimentation à partir de tes récoltes et à partir de ce que tu achètes, m'a t-elle dit. Ne cherche pas à être optimale la première année parce que tu te mets du stress supplémentaire qui n’est pas nécessaire.

Pour planifier, elle me suggère de faire une liste de légumes que nous mangeons régulièrement et de tenter d’évaluer leur quantité hebdomadaire. Elle me rassure : c’est plus facile qu’on pense.

Je suis donc parvenue à cette liste, en comptant qu’entre la fin des paniers de légumes bios à l’automne et le début de la saison suivante, il y a 35 semaines.

Un tableau effaçable apposé sur le mur de ma cuisine me permet de faire le suivi des réserves. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Le remplissage a commencé dès les récoltes de rhubarbe en mai, puis celle des asperges en juin. Une opération qui demande un investissement en temps, mais aussi en argent.

Théoriquement, tout devrait être rentabilisé au cours des prochains mois puisque ce sont des fruits et des légumes que je n’achèterai pas pendant l’hiver. De toute façon, ils sont à leur meilleur prix lorsqu’ils sont au plus fort de leur production. Pour ce faire, on peut suivre un calendrier des récoltes  (Nouvelle fenêtre) .

22 pots de confiture de fraises qui ont coûté 1,68 $ chaque à produire. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Les enfants étaient bien découragés de devoir récolter 32 litres de fraises sous le soleil. Mais en leur expliquant qu’elles deviendraient des confitures et qu’elles seraient congelées pour en mettre sur les crêpes en janvier, ça a semblé mettre un baume sur les doléances. Et leur fierté à la fin de l’opération en disait long.

La transformation

Josée me suggère de faire le minimum de transformation : parer et blanchir les légumes avant de les congeler. De cette façon, je garde de la flexibilité et j’évite le gaspillage.

Si tu as une seule chose à t’acheter, c’est la scelleuse  (Nouvelle fenêtre) . Pour la conservation, c’est le mieux que tu peux avoir parce que tes légumes ou tes fruits ne brûleront pas dans le congélateur. La durée de conservation va être beaucoup plus longue.

En emballant les aliments sous vide grâce à un système de sacs et de succion de l’air, ce petit appareil permet une conservation beaucoup plus longue et règle le problème des brûlures par le gel.

Elle précise qu’il n’y a pas de risque de s’empoisonner avec des légumes congelés. Le problème est plutôt qu’en se dégradant, c’est le plaisir de les manger qui diminue aussi.

Notre première récolte de rhubarbe en mai. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Au passage, Josée me prévient que je mets la main dans un engrenage. Parce qu’une fois qu’on l’a fait, on ne revient plus en arrière. Parce que la qualité de l’aliment que l’on a, elle est inégalée. On ne peut pas reculer après. C’est fini après, je te le jure!

Les légumes d’hiver

Les maraîchers qui continuent d’offrir des légumes frais après le mois d’octobre sont très prisés. Vincent Séguin, un des propriétaires de la Cache Verte, a récolté du kale jusqu’au 15 novembre.

On a récolté après un gel de moins 20 degrés. On est habitués de nettoyer les champs à l’automne, mais en les gardant, on a fait des ventes de plus et les gens ont eu du local plus longtemps. Le tout, sans serre chauffée.

J’ai l’ambition moi aussi de poursuivre ma récolte d’épinards et de carottes même sous la neige.

Si la saison peut être prolongée pour certaines verdures grâce à la superposition de serres froides et de couvertures flottantes, Vincent Séguin ne croit pas que les maraîchers commenceront à produire douze mois par année. Mais il me raconte qu’un producteur de la région de Sherbrooke a lui fait le choix de produire seulement des paniers d’hiver. Je pense que c’est une avenue qu’on va voir apparaître.

Vincent Séguin entretient une partie de son champs. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

La nutritionniste Julie Aubé, auteure du livre Mangez local!, croit cependant que les légumes de conservation, ceux qui se conservent longtemps, doivent garder une place de choix dans nos assiettes hivernales. Elle m’assure qu’ils sont variés et colorés : betteraves, carottes, pommes de terres de toutes les couleurs, courges. Il faut les redécouvrir et apprendre à apprécier ce qu’ils nous offrent alors que nos champs et nos jardins sont gelés.

Ce qui est intéressant c’est de faire quelques provisions de nos aliments préférés, de ce que notre famille aime manger. Ce sont ces aliments qui vont venir ponctuer nos menus d’hiver, qui vont venir rajouter à l’hiver, mais je pense que la base va rester quand même les légumes de conservation.

Selon elle, la beauté des saisons, c’est aussi le manque. Le plaisir qu’on a de retrouver les fraises au début de l’été est causé entre autres par ce manque, cette attente. Nos fruits et nos légumes locaux deviennent soudainement meilleurs non seulement à cause de leur fraîcheur, mais aussi à cause de leur rareté.