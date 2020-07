30 employés d’une ferme de Vaughan ont la COVID-19

C’est ce qu’a confirmé le bureau de santé publique de la région de York en après-midi lundi.

Celui-ci a déclaré par voie de communiqué qu'il avait également inspecté la ferme, revu et renforcé les mesures de prévention et de contrôle des infections, mis en œuvre une distance physique des travailleurs et rappelé aux travailleurs de la ferme de ne pas se présenter au travail lorsqu'ils étaient malades.

La Santé publique de la région de York a déclaré avoir été informée du premier cas à la ferme, située au 4101 King-Vaughan Road, le 27 juin.