La vedette de country Charlie Daniels s’éteint à 83 ans

Le musicien, connu pour sa chanson à succès The Devil Went Down to Georgia, est mort d’une crise cardiaque dans un hôpital du Tennessee.

À la fois chanteur, guitariste et violoniste, Charlie Daniels s’est d’abord fait connaître comme musicien studio, jouant entre autres pour Bob Dylan, Leonard Cohen, Pete Seeger et Ringo Starr.

En 1970, le musicien lance son premier album, intitulé Charlie Daniels, et commence à faire des tournées sans fin avec son band.

Il n’y a pas une ville [aux États-Unis] où je n’ai pas joué , affirmait Daniels en 1988.

Un pilier de la musique country

Son plus grand succès, The Devil Went Down to Georgia, lui a valu un prix Grammy en 1980 ainsi qu’un succès critique et populaire.

Il y a peu peu d’artistes qui ont touché autant de générations notre industrie que Charlie Daniels. Aujourd’hui, notre communauté a perdu un innovateur et un formidable promoteur de la musique country , a dit Sarah Trahern, pdg de la Country Music Association.

Charlie Daniels a été l’hôte de nombreux concerts à Nashville, où il invitait des collègues tels que Little Richard, B.B. King, Lynyrd Skynyrd et Stevie Ray Vaughan.

Le musicien a fait son entrée au Temple de la renommée du country (Country Music Hall of Fame) en 2016.