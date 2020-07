La Nouvelle-Écosse n’a toujours pas son plan de rentrée scolaire 2020

Plusieurs s’inquiètent pour la conciliation travail-famille et pour la qualité de l’éducation qui sera offerte aux enfants.

Caroline Arsenault, présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et mère de famille, aimerait savoir le plus vite possible à quoi ressemblera la rentrée scolaire en Nouvelle-Écosse.

C’est que fin juillet ça nous donne juste un mois vraiment à se préparer, puis c’est des choix à faire là vraiment , indique-t-elle.

Ses enfants fréquentent l’école primaire. Je me sens vraiment stressée parce que je ne sais pas ce qui va se passer au mois de septembre , se désole-t-elle.

Pour le ministère de l’Éducation, toutes les options sont encore sur la table : de l'apprentissage à 100 % à la maison, jusqu'à l'enseignement dans les écoles à capacité maximum ou réduite.

L'opposition officielle croit que la province est en retard. On ne peut pas attendre jusqu’à la fin de juillet pour présenter un plan pour que les parents aient un moment pour l’analyser , affirme Colton Leblanc, député progressiste-conservateur d’Argyle-Barrington.

Les progressistes-conservateurs ont fait part de leurs recommandations au gouvernement. Ils suggèrent des classes de 15 élèves maximum pour la maternelle à la cinquième année. Les élèves de la sixième à la douzième année iraient pour leur part à l’école de deux à trois jours par semaine. Ils travailleraient le reste du temps à la maison.

Il faut vraiment s’assurer qu’on ne manque pas le bateau si l’on doit retourner à l’enseignement en ligne , prévient une mentore pédagogique au Conseil scolaire acadien provincial, Jacqueline LeVert.

Elle est convaincue que si l’apprentissage à distance devait se poursuivre, des besoins supplémentaires en formation pour les enseignants et aussi en matériel seraient nécessaires.

Il faudrait par exemple assurer un accès adéquat aux ordinateurs et à Internet haute vitesse, surtout pour les élèves plus démunis.

On ne sait pas dans quelles conditions on va travailler, on ne sait pas non plus, la perte des acquis, la dégringolade possible des élèves, on s’inquiète pour nos élèves.

Jacqueline LeVert, mentore pédagogique au Conseil scolaire acadien provincial