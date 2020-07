Marc Pettersen souhaite un réaménagement du parc de la colline

Son idée comporte l’amélioration de la piscine et un couloir d’écomobilité. Il souhaite également que le camp des hommes, qui doit être démoli, soit reconstruit à neuf.

Ça fait deux ans que je suis en train de travailler le dossier de faire un projet de développement majeur au parc de la colline qui va impliquer la commission scolaire et la STS dans le plan de mobilité durable , explique-t-il.

Le Club Récréatif du Parc de la Colline va passer sous le pic des démolisseurs, selon une décision de Ville Saguenay. Photo : Rémi Tremblay

Il s’agit d’un projet à long terme qui s'échelonnerait sur une période de quatre ans. Les plans et devis seraient faits cette année et les travaux commenceraient l’an prochain. On ne fera pas le parc complet en 2021. On va commencer et on va le faire en sections , précise Marc Pettersen.

Le conseiller municipal croit qu’il pourrait obtenir des subventions de la part du gouvernement du Québec.

Marc Pettersen a confié ne pas vouloir se représenter comme conseiller lors de la prochaine élection municipale. Il souhaite que ce projet, encore à un stade embryonnaire, soit son héritage politique.

Avec les informations de Thomas Laberge