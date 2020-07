Bonnardel rencontre la FQM au sujet de l’abandon des liaisons d’Air Canada

Le maire des Îles-de-la-Madeleine et deuxième vice-président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jonathan Lapierre, se trouvait à la rencontre en compagnie du président de l'organisation, Jacques Demers.

M. Lapierre se dit satisfait de l’issu de la rencontre.

C’est le seul sujet qu’il y avait à l’ordre du jour. C’est un sujet qui monopolise beaucoup de gens actuellement au Québec. On a eu de bons échanges de part et d’autre sur la suite et quelques initiatives qui pourraient être approfondies , indique le maire des Îles-de-la-Madelaine.

Il est toutefois impossible d’en savoir davantage sur cette rencontre. La FQMFédération québécoise des municipalités tiendra une conférence de presse mercredi pour en dévoiler les détails et faire le point sur les actions déployées par la Fédération pour assurer la pérennité du transport aérien régional.

Avec les informations de Laurence Royer