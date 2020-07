Présumée éclosion de cyanobactéries dans le lac Ha! Ha! à Ferland-et-Boilleau

Pour vérifier si c’est bel et bien le cas, du personnel du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont prélevé des échantillons d’eau. Les autorités municipales sont toujours en attente des résultats.

On présume que c'est une éclosion de cyanobactéries, mais ce n'est pas confirmé, précise le maire de Ferland-et-Boilleau, Hervé Simard. Le Ministère a pris des échantillons à la fin de la semaine dernière et on attend les résultats. On devrait les recevoir mercredi ou jeudi.

Ce n’est pas la première fois que des plans d’eau de la région font face à cette problématique. Dans le passé, des algues bleu-vert ont déjà été observées à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à Saint-Charles-de-Bourget et à Lac-Bouchette.

Les cyanobactéries apparaissent généralement lorsqu’il y a une concentration excessive de phosphore dans l’eau. La présence d'installations sanitaires déficientes et le recours à des fertilisants à proximité d'un cours d'eau peuvent notamment être à l'origine de cette situation. Les municipalités tentent donc de sensibiliser la population à l’importance d'avoir des fosses septiques bien entretenues et de protéger leurs bandes riveraines.

Les messages sont généralement bien compris, selon la mairesse de Lac-Bouchette, Ghislaine Hudon.

De plus en plus, les citoyens sont disciplinés. Ils comprennent l'importance de protéger les lacs. Quand les riverains se font dire que si les cours d'eau sont remplis de cyanobactéries, les résidences [avoisinantes] ne valent plus grand-chose, ils font un peu plus attention , conclut-elle.

D’après le reportage de Catherine Gignac