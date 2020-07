Respect des consignes : une concurrence déloyale dénoncée dans les bars

En quelque sorte, c’est un peu une concurrence déloyale , croit Fabien Monti, copropriétaire du restaurant l’Atelier et Ophélia sur la Grande-Allée.

Durant la fin de semaine, plusieurs clients ont remarqué que certains établissements de Québec ne respectaient pas les mesures sanitaires.

La distanciation peu respectée dans un bar de Québec

Nous, on doit les respecter et s’assurer de mettre moins de clients, explique le copropriétaire. Nous, on a mis toutes les mesures nécessaires. On a mis beaucoup d’argent là-dedans , déplore M. Monti.

Il se réjouit que le gouvernement du Québec menace de confiner de nouveau les établissements récalcitrants.

Fabio Monti, propriétaire des restaurants L'Atelier et Ophelia Photo : Radio-Canada

Inspecteurs de garde

La CNESST, responsable de faire appliquer les règles sanitaires en milieu de travail, assure que des inspecteurs de garde peuvent se rendre dans les bars et restaurants et intervenir tard le soir.

Si la vie des travailleurs est en danger, l’inspecteur peut demander la fermeture de l’établissement jusqu’à ce que des corrections soient apportées, précise le porte-parole Nicolas Bégin.

La CNESST dit être intervenue plus de 170 fois dans le secteur de la restauration au Québec pour des motifs reliés à la COVID-19, indique Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST. De ce nombre, 148 plaintes ont été déposées par des travailleurs.

Il s'agit de 8 % des plaintes traitées à la CNESST en lien avec la COVID-19.

Distanciation plus difficile

Le restaurateur Fabio Monti concède qu’à deux heures de matin, en raison de l’alcool, la distanciation est plus difficile. Il a toujours des problèmes dans les bars, alcool oblige .

Des mesures dans son établissement peuvent toutefois limiter les dommages.