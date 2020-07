Une nouvelle vague de chaleur frappe la région de la capitale fédérale

À peine deux jours après la fin du plus récent épisode de chaleur, Environnement Canada a publié, lundi après-midi, de nouveaux avertissements de chaleur qui visent Ottawa, l’est ontarien et Gatineau.

Des températures diurnes maximales de plus de 30 degrés Celsius sont attendues avec un indice humidex de 37 à 43 cette semaine. On prévoit également des minimums nocturnes de près de 20 degrés Celsius au cours de cette période, ce qui donnera peu de répit de la chaleur , a fait savoir le ministère au sujet d’Ottawa et de l’est ontarien.

À compter [de lundi] sur l'Outaouais, la vague de chaleur se déplacera et s'installera au nord de Montréal à compter de mardi. Les températures s'élèveront à plus de 30 degrés le jour et ne descendront pas en dessous de 18 degrés la nuit. Les températures et le taux d'humidité donnent un facteur humidex de 40 , peut-on lire dans le communiqué visant Gatineau.

Pour leur part, les autres secteurs de l’Outaouais — le Pontiac, la Haute-Gatineau, la Lièvre et Papineau — font l’objet d’un bulletin météorologique spécial, un niveau d’alerte moins élevé.

Face à cette nouvelle vague de chaleur, la Ville d’Ottawa a fait savoir qu’elle ouvrira trois centres de rafraîchissement d’urgence, de 11 h à 19 h mardi et mercredi. Il s’agit de l’aréna Bernard-Grandmaître, du Centre Ron-Kolbus Lakeside et du Centre communautaire Heron.

De son côté, la Ville de Gatineau ouvrira les portes de la Maison du citoyen aux résidents qui veulent profiter d'un peu de répit de la chaleur. L’édifice sera ouvert de 12 h à 20 h mardi et de 8 h à 20 h de mercredi à samedi. La Ville a également annoncé la prolongation des heures de baignade extérieure à compter de mardi, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les deux municipalités rappellent à leurs citoyens que les mesures sanitaires d’usage seront en vigueur dans ces centres de rafraîchissement, de même que sur les plages et dans les piscines publiques.