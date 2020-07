Un jardin pour la Banque alimentaire de Whitehorse

L'installation de 46 nouvelles plates-bandes surélevées ont permis à l’organisme de planter ses propres légumes pour nourrir ses clients.

« Cette année en particulier, avec l'augmentation du coût des aliments, la banque alimentaire a toujours cru fermement aux produits frais, explique son directeur général, Dave Blottner. Nous voulons faire en sorte que nos clients puissent y accéder. »

Selon lui, ce nouveau jardin qui a vu le jour grâce aux entreprises Ketza Construction Corporation et Elemental Farms, permet une certaine sécurité alimentaire et assure un certain nombre de produits nutritifs pour les Yukonnais.

Il estime que les premiers légumes devraient être près dans quelques semaines.

Le directeur général de la Banque alimentaire de Whitehorse, Dave Blottner, invite tout le monde à venir donner un coup de main dans le nouveau jardin. Photo : Radio-Canada / George Maratos

Au menu : des radis, des carottes, du chou frisé, de la laitue, des pommes de terre et quelques herbes. Des tomates et des concombres ont aussi été plantés dans une serre.

La Banque alimentaire invite d’ailleurs les Yukonnais amateurs de jardinage à venir se salir les mains dans le jardin.

N’importe qui est bienvenue, dit-il. Nous ne pourrions pas survivre sans nos bénévoles.

D’après des informations de George Maratos