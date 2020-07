Un perroquet s'est échappé à Rouyn-Noranda

Julie St-Pierre indique qu’elle sort habituellement son perroquet lorsqu’il est attaché à un harnais. Cependant, il s’est envolé par la porte alors qu’elle sortait de la maison hier, vers midi.

Je l’ai revu deux fois depuis ce matin (lundi matin), mais il se tient trop haut dans les arbres pour qu’on puisse aller le chercher , raconte-t-elle.

Julie Saint-Pierre indique que son perroquet porte habituellement un harnais quand il sort dehors. Photo : Gracieuseté

Elle a contacté le Refuge pour animaux de Rouyn-Noranda, mais on lui a répondu qu’ils s’occupaient seulement des chiens et des chats. On a essayé avec les pompiers, les policiers, la Ville, mais tout le monde dit qu’il ne peut rien faire. On a vraiment tout essayé, dit-elle.

Julie St-Pierre demande l’aide de la population pour retrouver son oiseau, un ara bleu et jaune (ou ara ararauna), facilement reconnaissable à ses couleurs vives et son cri.

C'est vraiment dur à manquer. Au vol, c’est vraiment gros, je te dirais que c’est à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi de long [d'envergure]. Ce n’est pas dur à différencier, surtout le cri, le soir il a tendance à plus crier. Comme hier soir, au sommet de l’arbre, il essayait de crier. C’est un cri quand même grave et puissant, précise-t-elle.

Julie St-Pierre demande à toute personne qui aperçoit son ara bleu, nommé Whiskey et âgé d’environ 1 an, de la contacter ; elle a partagé ses coordonnées sur Facebook. C’est sûr qu’il va avoir tendance à mordre, mais il va se laisser approcher, il sait qu’il est en détresse , ajoute-t-elle.

Dans leur habitat naturel, les aras bleus, une espèce protégée, se retrouvent habituellement du Panama au Brésil dans des forêts à proximité de cours d’eau.