COVID-19 : l'Hôpital Misericordia d’Edmonton fermé aux nouvelles admissions

Une épidémie croissante de COVID-19 a forcé l'Hôpital Misericordia d’Edmonton à fermer ses portes à la plupart des nouveaux patients et à instituer une série de protocoles afin de ralentir la propagation du coronavirus.

Lundi matin, 18 patients et 14 membres du personnel de l'établissement ont été déclarés positifs au coronavirus, ont annoncé Services de santé de l'Alberta ( AHSAHS ) et Covenant Health dans un communiqué conjoint.

La médecin hygiéniste en chef adjointe, Marcia Johnson a déclaré que les responsables de AHS et de Covenant Health ont mis en œuvre des protocoles agressifs en cas d'épidémie. Ils entreprennent des examens et des recherches de contacts à grande échelle pour tous les patients et le personnel potentiellement exposés .

Pour réduire le risque de nouvelle transmission, AHS a déclaré que l'hôpital était désormais fermé aux nouvelles admissions ainsi qu'aux transferts de patients chirurgicaux et médicaux.

Le service d'urgence de l'hôpital reste ouvert, mais les ambulanciers paramédicaux emmèneront les patients dans d'autres hôpitaux d'Edmonton, sauf dans les situations d'urgence où l'hôpital est le centre de soins le plus proche , indique AHS.

Covenant Health réalise des tests de dépistages à tous les patients des unités affectées. Ils sont aussi administrés à tout le personnel qui y a travaillé ou qui y a été présent, même s'il ne présente aucun symptôme.

AHS encourage les familles à rencontrer virtuellement leurs proches.

Huit nouveaux cas, dont sept patients et un membre du personnel, ont été identifiés au cours du week-end.

Vendredi, 11 patients et 13 membres du personnel étaient positifs pour COVID-19. Un deuxième patient lié à l'épidémie est décédé, a annoncé lundi AHS. Le premier décès a été confirmé le 23 juin.

L'épidémie à l'Hôpital Misericordia a été annoncée le 23 juin.

Plus de détails à venir.