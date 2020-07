Les Rendez-vous d'histoire de Québec, une riche programmation virtuelle

L'histoire de la musique de chez nous

Diverses collaborations permettent cette année aux Rendez-vous d'étudier plus avant l'histoire de la musique au Québec.

Le partenariat avec l'ensemble Nouvelle-France nous permet aussi de présenter un balado, qui s'intitule Dans les écouteurs de...  (Nouvelle fenêtre) , raconte la présidente fondatrice de l'événement, Catherine Ferland.

Dans les écouteurs de Frontenac ...ou encore Dans les écouteurs de Papineau... va nous permettre de découvrir des pièces oubliées ou méconnues de notre patrimoine musical québécois.

Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur ces personnages historiques à travers la musique qu'ils écoutaient.

Fait intéressant, ces balados seront animés par un trio d'adolescents mélomanes.

D'hier à aujourd'hui

Conférences, tables ronde, ateliers et activités pour les plus jeunes : tout est conçu pour favoriser des rencontres autour du thème de l'histoire.

Une rencontre entre les gens qui savent et ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire du Québec, précise Catherine Ferland. On est dans une perspective décomplexée, en mode estival, de contenus historiques et patrimoniaux, ajoute-t-elle. .

La série Barkskins au moment du tournage l'an passé à Québec. Photo : Radio-Canada / Anne-Josee Cameron

Le registre des Rendez-vous est large. On passe de l'éducation chez les Ursulines à l'histoire de la bière à Québec, en faisant un détour par les dessous du tournage de Barkskins et la crise d'Octobre.

L'événement entièrement gratuit aura lieu du 13 au 16 août. Les conférences et activités seront disponibles sur Youtube jusqu'au 30 septembre.