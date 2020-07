L'Est-du-Québec veut se doter de Régionair, son propre service aérien

C'est à la suite de la récente annonce d'Air Canada de suspendre indéfiniment 30 liaisons régionales qu'un comité consultatif a été créé pour élaborer une solution de rechange durable.

Les membres de ce comité visent notamment à bonifier la desserte aérienne d'un transporteur existant qui dessert déjà toutes les régions du Québec, dont Montréal, pour pouvoir s'arrimer aux autres transporteurs.

Dans un document de travail obtenu par Radio-Canada, on peut lire qu'un consultant, Ron Tuggey, a déjà été mandaté pour rencontrer toutes les parties et évaluer les besoins des aéroports à desservir.

Un service dès septembre?

Dans un premier temps, on regardait l'Est-du-Québec, mais par la suite on a reçu des appels d'un peu partout, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Bagotville. Donc il y a de l'intérêt sur l'ensemble du territoire d'embarquer dans ce type de projet , explique le porte-parole du projet et président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis.

Ça va dépendre de la collaboration des gouvernements, parce qu'il y a des délais administratifs, mais si on a des moyens d'accélérer tout ça, on pense être en mesure d'offrir un service dès le mois de septembre. Bruno Paradis, porte-parole du projet Régionair et président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli

Le cabinet du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a confirmé avoir reçu le projet, et assure que toutes les options seront analysées de manière rigoureuse.

On va prendre en considération les besoins en desserte de toutes les régions intéressées, on va en déterminer le coût, on va aller demander du financement au niveau du provincial et du fédéral , précise la directrice générale de l'aéroport de Mont-Joli, Chantal Duchesne.

On possède nos aéroports, c'est le gros avantage qu'on a. Il nous manque juste la ligne aérienne. Bruno Paradis, porte-parole du projet Régionair et président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli

Après cette première étape, un plan stratégique sera élaboré en vue de la création d'une Régie du transport aérien qui donnera par entente contractuelle le nolisement de la desserte aérienne et sera responsable de la vente des billets. Un appel d'offres sera d'ailleurs lancé pour la mise en place de cette Régie.

Le document précise que toutes les municipalités et les aéroports du Québec sont invités à se joindre à la Régie.

Le système de réservation sera pour sa part assuré par le projet Régionair.

Les données préliminaires permettent de penser que le projet a toutes les qualités pour être à la fois rentable, solide et à faible coût pour la population , peut-on lire dans le document de travail.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil