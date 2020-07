Le masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs d'Ottawa et de l’Est de l’Ontario

Les masques sont les meilleurs outils qu’on peut utiliser de manière collective pour prévenir une autre augmentation des cas dans notre région , a souligné le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) lors d'un point de presse virtuel.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygéniste du BSEO (archives). Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Il était accompagné des médecins hygiénistes des bureaux de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark et du district de Renfrew, ainsi que la Dre Vera Etches, la médecin en chef de Santé publique Ottawa (SPO).

Les quatre organisations ont choisi de faire front commun en raison de leur proximité. On est proches les uns des autres. C’est pour ça que c’est important d’avoir une approche commune , a précisé le Dr Roumeliotis. Les flambées de cas ailleurs dans la province et au sud de la frontière sont de sombres présages de ce qui peut arriver si le déconfinement n,est pas bien encadré.

Si je porte un masque, vous êtes protégé, vous portez un masque, je suis protégé. Si tout le monde porte un masque, tout le monde est protégé. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario

C’est un inconvénient mineur qui peut contenir ce virus qui a le potentiel d'apparaître n’importe où, comme on l’a vu aux États-Unis ou à Kingston , a fait valoir le Dr Robert Cushman, le médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé du comté et du district de Renfrew.

La nouvelle mesure entrera en vigueur dès le mardi 7 juillet sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Il y aura cependant une période de grâce d'une semaine pour l'application de la règle, soit jusqu'au 14 juillet.

À Ottawa, les élus doivent se prononcer sur une motion pour créer un règlement rendant obligatoire le port du masque dans les endroits publics intérieurs lors de leur rencontre du 15 juillet. D'ici là, le décret de SPOSanté publique Ottawa sera en vigueur.

Amendes et exemptions

Le couvre-visage sera non seulement de mise dans les bâtiments, mais aussi dans les taxis et les voitures de services comme Uber ou Lyft.

Il y aura toutefois quelques exemptions, notamment pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires et pour les enfants de moins de deux ans, a expliqué la Dre Etches. Les masques ne remplacent pas non plus l’hygiène des mains et la distanciation physique, ont martelé les experts en santé publique.

La Dre Vera Etches, médecin en chef de Santé publique Ottawa, insiste sur le fait que le masque ne remplacera jamais la distanciation physique et l'hygiène des mains (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

On veut miser sur l’éducation. On ne va pas exiger aux exploitants de demander une preuve d'exemption. On croit en la bonne foi des gens , a souligné le Dr Roumeliotis lorsqu'interrogé sur la manière dont les autorités pourront faire respecter la directive.

Il a cependant rappelé que les récalcitrants pourraient se voir imposer une amende qui peut aller de 500 $ à 800 $, comme le prévoit la loi provinciale.

Un tremplin vers la phase 3 du déconfinement

Avec la réouverture de l’économie, le risque d‘infections et de flambée est bien présent , a noté la Dre Etches. Les quatre médecins ont tous souligné que le port du couvre-visage sera crucial pour passer à la prochaine étape du déconfinement et pour assurer une bonne reprise de l'économie tout en réduisant les risques d'un ressac de nouvelles infections.

Si les autorités de santé publique de la région ont décidé de s’unir sur cet enjeu, l’obligation de porter le masque est loin de faire l’unanimité par endroits. C’est du moins ce que constate le président de la Chambre de commerce de Hawkesbury, Marc Lecompte.

Disons que [parmi] nos membres, c’est un sujet où il y a beaucoup de division si on veut , note-t-il, en précisant qu’environ la moitié des entrepreneurs membres de l’organisation s’opposent au port du couvre-visage.

À lire aussi : Difficile de faire accepter le port du masque, selon la mairesse de Cornwall

On veut aller de l’avant. Et je crois que la meilleure façon — la seule façon — c’est d’avoir un plan concret en place. Puis, à ce moment-ci, ce qu’on offre, c’est le port du masque , insiste M. Lecompte. Ça va être inconfortable. C’est du changement. C’est normal. Cependant, il faut bouger. Il faut faire quelque chose.

Plus qu’une seule éclosion institutionnelle à Ottawa

Par ailleurs, SPOSPO a indiqué dans son dernier bilan que l’éclosion au Centre de santé de longue durée Peter D. Clark est maintenant terminée. La COVID-19 a infecté 24 résidents de l’établissement, dont 8 qui en sont morts. Le coronavirus a également emporté un employé du foyer.

Le Centre de santé Perley et Rideau pour les anciens combattants est la seule institution d’Ottawa encore aux prises avec une éclosion entre ses murs. Sept membres du personnel et quatre résidents ont contracté la maladie jusqu’à présent et un d’entre eux en est mort.

Le foyer Peter D. Clark était aux prises avec une éclosion depuis la fin du mois d'avril (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Dans l’ensemble de la ville, SPOSanté publique Ottawa fait état de 8 nouvelles infections à la COVID-19 dans son dernier bilan, ce qui porte le total cumulatif des cas confirmés à 2118. Il ne reste toutefois que 54 cas actifs. Parmi eux, trois sont assez sévères pour nécessiter une hospitalisation. Un de ces patients reçoit des soins intensifs.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , lui, a recensé une nouvelle infection sur son territoire depuis son dernier bilan vendredi dernier. Au total, 165 personnes du secteur ont contracté la COVID-19, 11 en sont mortes et 147 en sont guéries. Il reste donc sept malades dans l’est ontarien, dont deux sont hospitalisés..

L'annonce des autorités de santé publique sur le port du masque coïncide aussi avec la réouverture des comptoirs de services municipaux à l’hôtel de ville d’Ottawa et à la Place-Ben-Franklin.