Des professionnels en soins manifestent à Drummondville

Ils ont notamment manifesté sur un pont d’étagement enjambant l’autoroute 20.

Le Syndicat, qui représente notamment les infirmiers et infirmières auxiliaires de la région, dénonce, une fois de plus, le recours constant aux heures de travail supplémentaires obligatoires (TSO).

Selon les travailleurs rencontrés sur place, le gouvernement profite de l’urgence sanitaire pour forcer nombre d’entre eux à travailler à temps plein alors qu’ils ont fait le choix de travailler à temps partiel.

On s’est rendu compte en faisant le décompte qu’il y a plus de 400 [plages] d'heures supplémentaires obligatoires dans nos organisations. [...] Ce sont plus de 80 TSO [heures supplémentaires obligatoires, NDLR] pour le territoire de Drummondville.

Nathalie Perron, présidente régionale à la FIQ