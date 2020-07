Un nouveau cas de COVID-19 dans l’Est-du-Québec

Dans son récent bilan, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie confirme un nouveau cas de COVID-19 sur son territoire alors que la situation est stable au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Les chiffres diffusés par la santé publique ont varié au cours de la fin de semaine puisque les bilans de COVID-19 ne sont diffusés que du lundi au vendredi pour la période estivale.

Ainsi, depuis vendredi, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a enregistré un nouveau cas et une nouvelle guérison sur son territoire. Son bilan est passé à 191 cas et 182 guérisons au total depuis le début de la pandémie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie confirme toutefois qu’il n’y a déjà plus de cas actif sur son territoire. Le nouveau cas enregistré peut soit être déjà guéri ou il peut s’agir d’un faux positif, explique une porte-parole.

Sur la même période, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, les bilans sont demeurés stables à 61 cas et 58 guérisons pour le premier et 119 cas et 118 guérisons pour le second.

Au Québec, 74 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 sont recensés, lundi, pour un total de 55 937, ainsi que 3 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 5577 morts depuis le début de la crise.