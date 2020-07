Manger local en Mauricie et au Centre-du-Québec : au jardin!

L’idée de mon jardin a germé dès l’automne dernier. En janvier, je dévorais les livres sur le jardinage et le maraîchage. Mes semences locales ont été achetées à la fête des semences de ma ville en février, juste avant la pandémie et les pénuries. Après avoir tué les 10 derniers jardins que j’ai (tenté) de faire, cette année allait être la bonne.

Un texte de Pascale Langlois

L’objectif est clair : produire moi-même le maximum des fruits et légumes consommés par ma famille.

Je ne pensais pas vivre autant d’émotions en cultivant mes légumes avec un tel objectif : un stress en mettant en terre mes plants de tomates cajolés pendant trois mois dans la maison, une tristesse en pensant que mes semis de carottes ne fonctionnaient pas. Mais surtout, j’ai vécu une immense joie en voyant apparaître les fleurs dans mes plants et en récoltant mes énormes épinards.

Mes épinards sont aussi gros que ma main! Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Les conseils d’une pro

Ma collègue Josée Bourassa et sa famille ont une longueur d’avance sur moi. En fait, ils ont déjà atteint le niveau d’autonomie que j’aimerais atteindre. C’est en voyant le prix du chou-fleur grimper à plus de six dollars qu’ils ont décidé de se lancer dans la culture d’un jardin aussi grand qu’un terrain de football.

Josée et sa famille ont des objectifs semblables aux miens, soit de réduire leur facture d’épicerie ainsi que leur empreinte écologique. Ils voulaient aussi s’assurer de transmettre un savoir ancestral à leurs enfants pour que ces connaissances ne se perdent pas.

Je retiens certains de ses conseils : je dois concentrer mes efforts sur les légumes que nous consommons le plus. J’en ai choisi cinq seulement pour démarrer cette année, en plus de quelques fines herbes.

Ajoute des fleurs. Il faut toujours mettre des fleurs dans le jardin. Plusieurs ouvrages parlent des capucines pour réduire la présence des pucerons dans les plants.

Elle m’incite à créer des abris pour les oiseaux, les grenouilles et les autres animaux et insectes qui sont utiles dans le jardin.

Surtout, elle me dit de respecter le temps et mes capacités pour garder le plaisir toujours présent.

Josée Bourassa ne pense pas qu’on puisse être complètement autonome avec un jardin, mais que chaque légume produit soi-même nous en rapproche.

Ma collègue Josée Bourassa m’a accueillie dans le jardin familial. Photo : L'épicerie

Investissements en temps… et en argent

Ces légumes ne sont cependant pas gratuits. Mes investissements de départ cette année s’élèvent à environ 350 $ pour un espace de 10 m2, beaucoup plus modeste que celui de ma collègue, allant de la structure en bois à la terre en passant par les semences et les engrais.

Dépenses pour le jardin Semences : 47 $

Terreau : 35 $

Dômes pour semis : 20 $

Planches : 32 $

Terre, compost, engrais : 175 $

Geotxtile : 12 $

Plants de fines herbes : 7 $

Capucines : 16 $

Mychorrise : 13 $

J’ai commencé un relevé de mes récoltes pour pouvoir évaluer le rendement et la valeur de ce qui est produit par mon jardin. Avec mes 25 plants de tomates, j’ai bon espoir que cet investissement sera rentabilisé dès cet été.

Pour ce qui est du temps, ce sont sûrement les mois de préparation qui en ont demandé le plus. Surveiller les 60 semis de tomates (j’ai perdu le contrôle alors que je pensais que les premiers n’avaient pas fonctionné), les arroser, les transplanter, mais aussi préparer le terrain, soit pelleter 3m3 de terre. Depuis que tout est au jardin, c’est les vacances. Je les regarde pousser, j’arrose (beaucoup) à cause des deux canicules et je vais le visiter et l'inspecter quelques minutes chaque jour.

Une partie des 60 semis dans mon atelier. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Toute la famille contribue à sa façon au succès du jardin, que ce soit pour allumer la lumière de l’atelier pendant les trois mois que les semis ont passés dans la maison, pour protéger les jeunes plants de tomates lors des nuits fraîches ou pour la récolte. Mais il n’y a qu’une chef de chantier, c’est moi.

La première étape : mettre de la terre dans le jardin. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois