Leamington et Kingsville passent à la deuxième étape du déconfinement

Leamington et Kingsville, qui étaient aux prises avec des éclosions de COVID-19 parmi les travailleurs agricoles, passent à la deuxième étape du déconfinement.

Les deux villes étaient les dernières de la province qui n'étaient toujours pas passées à la deuxième phase.

La décision, qui entre en vigueur à 12 h 01 mardi, a été annoncée par le premier ministre Doug Ford lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le premier ministre a promis de se rendre dans la région pour remercier les gens de leur patience et aussi pour sa première coupe de cheveux. J'ai désespérément besoin de me faire couper les cheveux. Choisissons un barbier à Leamington ou Kingsville et j'y serai.

La santé publique provinciale a recensé 154 nouvelles infections lundi, mais aucun décès.

Plus de détails à venir