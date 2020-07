Contestation des autocollants de l'Ontario contre la taxe carbone devant les tribunaux

L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), qui a lancé ce recours constitutionnel l'an dernier, estime que la loi provinciale enfreint la Charte canadienne des droits et libertés.

Elle affirme qu'il ne s'agit pas dans ce recours de prendre position sur l'utilité ou non de la taxe fédérale sur le carbone.

À lire aussi : Les autocollants contre la taxe carbone font leur apparition en Ontario

L'Association soutient en revanche que la loi provinciale sur les autocollants viole la charte au chapitre de la liberté d'expression, puisqu'elle force des citoyens à relayer un message politique partisan contre leur gré et sous peine d'amende.

Ces autocollants sont valides d'un point de vue constitutionnel , explique Steven Sofer devant la Cour supérieure de l'Ontario. L'audience virtuelle est accessible sur une plateforme numérique à cause de la COVID-19.

Doug Ford avait fait de la taxe carbone fédérale un enjeu lors de la campagne électorale provinciale de 2018. Photo : La Presse canadienne / Richard Lautens

En vertu de la loi, l'autocollant doit se retrouver sur chaque pompe à essence en Ontario. Il indique que la taxe fédérale sera ajoutée à la facture d'essence, soit 4,4 cents par litre d'essence en 2019, jusqu'à 11 cents/litre en 2022.

Me Sofer ajoute que la Chambre de commerce de l'Ontario et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante s'y sont opposées, parce que ces autocollants auraient dû, à la rigueur, être offerts sur une base volontaire.

Tous les propriétaires de station-service en Ontario sont obligés par la loi d'afficher les autocollants du gouvernement provincial contre la taxe fédérale sur le carbone. Photo : Radio-Canada / Jeff Walters

L'avocat se demande d'ailleurs les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas adopté un autocollant plus neutre.

Me Sofer relève d'ailleurs toutes les citations qu'il a reprises dans la presse et dans lesquelles le premier ministre Doug Ford et son ministre de l'Énergie, Greg Rickford, ont fustigé le gouvernement fédéral en qualifiant sa taxe d'arnaque. Un signe selon lui que ces autocollants sont des messages politiques partisans.

Il s'agit ni plus ni moins d'une campagne publicitaire à saveur électorale qui a été lancée juste avant l'élection fédérale générale d'octobre , poursuit l'avocat de l' ACLCAssociation canadienne des libertés civiles .

Le ministre de l'Énergie de l'Ontario, Greg Rickford. Photo : Radio-Canada

L'Association ajoute que les autocollants sont en plus incomplets et mensongers, puisqu'ils n'avertissent pas les automobilistes qu'ils recevront un rabais sous forme d'un crédit d'impôt fédéral.

Elle souligne que les consommateurs sont en outre nullement avertis des changements climatiques.

On s'attend à ce que les avocats du gouvernements en fassent cet après-midi une question de transparence.

Le ministre Rickford avait déjà dit l'été dernier qu'il était important que les Ontariens connaissent toutes les répercussions de la taxe fédérale sur le carbine chaque fois qu'ils font le plein à la pompe dans la province.