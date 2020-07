La police pirate un réseau de téléphonie chiffré et arrête 800 criminels

Divers corps policiers européens ont arrêté plus de 800 criminels qui se servaient du réseau de téléphonie chiffré EncroChat, notamment pour trafiquer de la drogue ou des armes. Il s’agit de la « plus importante opération policière » de l’histoire de la police britannique, qui a réussi à pirater le réseau contenant plus d’une centaine de millions de messages.