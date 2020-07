Du chant lyrique pour réconforter

Pour s’occuper en période de pandémie et pour apporter du réconfort aux gens, deux amies chanteuses lyriques, Stéphanie Lavoie et Émilie Baillargeon, ont développé le concert « Les coquettes dans votre cour ».

L’idée de spectacles présentés dans la cour des gens a germé pendant le confinement. Si le public n’allait plus voir de spectacles en salles, elles pourraient peut-être aller rejoindre le public chez eux.

Stéphanie et moi donnons, depuis 5 ans, des prestations dans un foyer de personnes retraitées. On s’ennuyait de ces gens-là qu’on voyait habituellement de façon régulière. Donc on s’est dit qu’on voulait aller vers eux , raconte Émilie Baillargeon.

Après une première performance donnée le 11 mai à l’extérieur du Domaine de Bordeaux à l’occasion de la fête des Mères, le duo décide d’élargir son public.

En plus des foyers de personnes retraitées, où elles chantent accompagnées d’un piano et d’un sonorisateur pour amplifier leurs voix, elles mettent au point un spectacle acoustique avec un accordéoniste en vue d’aller chez des particuliers.

Des chants lyriques à l'extérieur

Pauline Gosselin a reçu Les coquettes lors la fête des Pères. Elle garde d'excellents souvenirs de la réaction de ses trois petits-enfants âgés de deux à six ans. Ils étaient attentifs. Ils ont adoré. Celui qui a six ans aimait particulièrement les notes aigües.

Après l’été 2019 où elle a chanté avec la populaire Brigade lyrique du Festival d’opéra de Québec, Émilie Baillargeon profite de cette nouvelle occasion de chanter à proximité du public, tout en respectant scrupuleusement les règles de distanciation physique.

La soprano Émilie Baillargeon, coconceptrice du concert « Les coquettes dans votre cour » Photo : Sophie Grenier

Depuis quelques jours, nous avons des publics un peu plus nombreux. Notre plus gros groupe était chez quelqu’un qui avait une très grande cour extérieure. On s’est retrouvé avec une vingtaine de spectateurs à distance , raconte-t-elle.

Ça fait du bien aux gens, on leur rappelle des souvenirs avec un répertoire de chansons connues. Émilie Baillargeon

Chansons françaises, chansons napolitaines, on a même du Édith Piaf et du Félix Leclerc dans notre répertoire. Bien sûr, on a aussi des pièces d’opéras puisque c’est là-dedans qu’on se spécialise, Stéphanie et moi.

On s’aperçoit à quel point la musique peut faire une différence. C’est gratifiant , d’ajouter Émilie Baillargeon.