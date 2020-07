Des insectes présents en grand nombre dans le Nord de l’Ontario

Des biologistes observent de plus grand nombre d'insectes cet été, y compris des espèces nuisibles.

Taylor Scarr, directeur de la recherche sur la lutte contre les ravageurs au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault-Sainte-Marie, a remarqué lors d’un récent voyage à l’île Manitoulin que certains pins et épinettes ne semblaient pas en bon état.

Les coupables, dit-il, sont la tordeuse du pin gris et la tordeuse de l’épinette. Les aiguilles tombées lorsque les insectes se nourrissent s’accumulent dans la toile des larves. Les aiguilles s’oxydent ensuite, donnant à l’arbre entier une teinte rougeâtre.

Les arbres ont l’air d’avoir été endommagés par le sel, mais normalement cela disparaît à cette époque de l’année , explique Taylor Scarr. Mais [en ce moment] les arbres sont toujours rouges ou deviennent plus rouges à mesure que les aiguilles s’accumulent dans la toile et sèchent.

La perte d'aiguilles que M. Scarr a constatée était si grave, dit-il, qu’il craint que l’infestation ne passe au stade de l’épidémie.

Des pins gris dans le secteur d'Espanola en train de perdre leurs aiguilles. Photo : Courtoisie Taylor Scarr

En un an ou deux, les tordeuses peuvent causer une mortalité significative de ces arbres , a déclaré M. Scarr. La cime des arbres peut mourir parce que les dommages sont plus graves dans la partie supérieure. Et les arbres dont la cime meurt finissent souvent par tomber.

Après la disparition de la cime des arbres, il est presque certain que l’infestation se répandra, a déclaré M. Scarr. Des chercheurs en remarquent déjà les signes à Espanola, Sudbury, Parry Sound et Gogama.

Yves Alarie, entomologiste et professeur au département de biologie de l’Université Laurentienne, explique que les tordeuses du pin gris et de l'épinette reviennent dans la région tous les 8 à 10 ans.

Yves Alarie est un spécialiste des insectes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

M. Alarie souligne que la tordeuse peut causer des dommages économiques très importants pour l’industrie forestière, et qu’il s’agit d’une espèce difficile à contrôler, car les larves se cachent.

Il explique qu'un insecticide bactérien peut être pulvérisé. Ces bactéries s’attaquent directement aux larves.

Il y a également la possibilité de couper les arbres qui ont été gravement endommagés , ajoute Taylor Scarr. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts peut encore rediriger la récolte des arbres vers les zones où les dommages se produisent déjà.

M. Scarr a récemment été en contact avec le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , qui était déjà au courant de la situation.

Ils ont des techniciens de la santé des forêts qui font une cartographie aérienne de l’infestation afin de se rendre sur place quand ils le pourront , dit-il. Parce qu’en ce moment, le Service canadien des forêts où je suis et le ministère provincial travaillent tous les deux à distance et notre travail sur le terrain est limité par la COVID-19.

M. Scarr a déclaré que lorsque les équipes reviendront à leur travail habituel, elles feront davantage de relevés aériens et de contrôles au sol pour évaluer la gravité de l’infestation.

D’autres espèces très présentes dans la région

Récemment, à Sudbury, de gros insectes ont été aperçus dans les cours. En particulier, un insecte noir de la longueur d’une pièce de monnaie avec de longues pattes et une grande antenne a été vu par beaucoup de gens.

Cet insecte est en fait un coléoptère longicorne, explique Jennifer Babin-Fenske, entomologiste et coordonnatrice des initiatives de Terre à cœur Sudbury.

Les longicornes ont une mâchoire qui leur permet de creuser au travers du bois. Photo : CBC/Markus Schwabe

Nous en avons plusieurs espèces , dit-elle. Certains insectes sont bruns, d’autres sont noirs et d’autres encore ont des marques blanches.

Selon Mme Babin-Fenske, ce coléoptère est considéré comme un insecte aimant le soleil.

Les femelles pondent leurs œufs lors des journées d’été très chaudes , dit-elle.

Elle ajoute qu’elles n’aiment pas seulement la chaleur, mais qu’elles sont également attirées par les arbres affaiblis ou morts.

Jennifer Babin-Fenske est entomologiste. Photo : CBC/Erik White

Elles pondent leurs œufs dans l’arbre et les larves se frayent un chemin dans le bois , dit-elle.

Les larves restent environ deux ans dans les arbres, explique l’entomologiste. Puis, quand elles sortent à l’âge adulte, elles ont encore tout l’été pour être en quelque sorte des adultes.

Yves Alarie croit que le grand nombre de feux de forêt en 2018 pourrait expliquer la présence cette année d’un grand nombre de longicornes, car il y avait beaucoup d’arbres morts cette année-là où les insectes adultes pouvaient pondre leurs œufs.

Les adultes sont en train de compléter leur cycle vital , ajoute-t-il. C’est une espèce assez commune dans le Nord de l’Ontario.

C’est une espèce inoffensive, mais qui a une morsure qui peut être douloureuse , affirme M. Alarie. C’est un moyen de défense contre les oiseaux.

Ils ne vont pas incommoder les gens. Ce n’est pas un insecte nuisible pour les humains. Yves Alarie, professseur de biologie à l'Université Laurentienne

Dans la région de Timmins, ce sont les éphémères, semblables à de petites libellules, qui sont observés en grand nombre cette année.

Les éphémères se collent aux vitres, murs et autres supports pendant leur courte période de vie. Photo : Radio-Canada / Marine Lefevre

Les gens peuvent être impressionnés par une émergence massive, mais c’est un cycle , explique Yves Alarie.

Il ajoute que les éphémères, comme leur nom l’indique, ont une durée de vie très courte une fois qu’ils sont au stade adulte, et qu’ils sont inoffensifs.



Avec les informations de Frédéric Projean et de CBC