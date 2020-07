Décès du comédien Aubert Pallascio à 82 ans

L’acteur québécois Aubert Pallascio, qui a connu une carrière s’étalant sur plus de six décennies au théâtre, à la télévision et au cinéma, est décédé à l’âge de 82 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle lundi.

Il s’est éteint la veille au centre de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Montréal. Il souffrait d’un cancer.

Il était surtout connu du public du petit écran québécois, notamment pour son rôle dans L’héritage, une série de Victor-Lévy Beaulieu diffusée entre 1987 et 1990. Plus tard dans sa carrière, on l’a également vu dans les séries Omerta et Providence, entre autres.

Sa voix était bien connue des cinéphiles : il a doublé l’acteur américain Morgan Freeman dans plusieurs longs métrages.

Né à Montréal en 1937, il s’est exilé en France dans la vingtaine pour être formé au Conservatoire de Paris.

Il a ensuite joué dans de très nombreuses pièces produites par des théâtres montréalais tels que le Théâtre du Nouveau Monde, le Théâtre du Rideau Vert et le Théâtre Denise-Pelletier. Il a aussi participé à de nombreux télé-théâtres de Radio-Canada.