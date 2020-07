Attente problématique pour les camionneurs à la frontière entre le N.-B. et la N.-É.

Lorsqu’il a voulu traverser la frontière de la Nouvelle-Écosse vers le Nouveau-Brunswick dimanche, le camionneur néo-brunswickois Adam Stiles a dû attendre plus d’une heure. Cette attente a été un peu moins longue que vendredi lors de l’entrée en vigueur de la bulle atlantique, mais n’est tout de même pas sans conséquence pour le camionneur indépendant.

Lui qui comptait poursuivre sa journée de travail a finalement dû la couper court afin de s’assurer qu’il respectait les limites d’heures de conduite établies pour les camionneurs. Ce retard à la frontière affecte grandement notre productivité. Et cela devient un peu un problème , a-t-il déclaré.

Cette inquiétude semble généralisée chez les camionneurs qui doivent fréquemment passer la frontière. Ce sont de gros impacts pour notre industrie. J’ai reçu plusieurs appels , explique le directeur général de l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, Jean-Marc Picard.

Selon Jean-Marc Picard, l’attente est particulièrement problématique pour rentrer au Nouveau-Brunswick. En raison de cette bulle atlantique, les autorités provinciales arrêtent les véhicules non commerciaux aux points de contrôle.

En traversant vers le Nouveau-Brunswick, les voyageurs doivent prouver leur résidence, fournir leurs coordonnées et remplir un questionnaire de santé. En traversant vers la Nouvelle-Écosse, ils n'ont qu'à présenter une preuve de résidence.

Des voies sont réservées aux véhicules commerciaux, comme les camions de transport, et aux travailleurs essentiels, comme les travailleurs de la santé. Toutefois, Adam Stiles a remarqué que ces voies sont souvent inaccessibles puisque les bouchons de circulation commencent bien avant d’y accéder.

Une solution rapide réclamée

Adam Stiles souhaite qu’une solution soit trouvée rapidement pour permettre aux camionneurs et aux autres travailleurs essentiels de traverser sans délai.

Après la longue attente de vendredi, des changements ont été effectués, et on a permis aux travailleurs essentiels de circuler sur l’accotement. Toutefois, le camionneur croit que cela crée de la confusion parmi les automobilistes et camionneurs.

Jean-Marc Picard lui ne croit pas que ce soit une solution efficace, particulièrement en ce qui a trait à la sécurité. C’est des véhicules pesants avec des grosses charges donc côté sécurité non plus on veut rester en contrôle du véhicule. Puis des fois l’accotement, bien s’il arrive un petit incident, c’est une autre histoire .

Jean-Marc Picard affirme être en constant contact avec la province depuis vendredi, mais attend toujours qu’une solution efficace lui soit proposée. Il estime que l’emplacement choisi pour les contrôles est problématique. Il y avait une voie de complètement bouchée pour faire la vérification des voitures. Donc il faudrait changer l'endroit où ils font la vérification des voitures pour que les camions aient une voie dédiée à eux pour qu’ils puissent continuer leur route , note-t-il.

Avec des informations de Taryn Grant de CBC