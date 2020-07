Le CN investira 20 M$ au Nouveau-Brunswick en 2020

Le CN investira 20 M$ dans les infrastructures ferroviaires au Nouveau-Brunswick avant la fin de 2020. Les fonds serviront notamment à la reconstruction et au renforcement d’un pont, au remplacement de rails et à l’entretien des structures en place.

Cette somme vient s’ajouter aux 140 M$ dépensés par l’entreprise ferroviaire au cours des cinq dernières années.

Selon Derek Taylor, le vice-président Région de l’Est du Canadien National (CN), un tel investissement est particulièrement important pour assurer la sécurité du réseau ferroviaire. La sécurité est une valeur fondamentale pour le CN et en investissant dans l’entretien et le prolongement des voies, ainsi que dans l’augmentation de notre capacité, nous offrons aux clients une solution sûre et fiable dans le contexte actuel où la fluidité des chaînes d’approvisionnement est plus importante que jamais , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, voit cette nouvelle d’un bon œil pour l’économie de la province. Selon lui, l’investissement aura des conséquences positives directes sur le transport des marchandises au Nouveau-Brunswick .

Son homologue provincial au transport, le ministre Bill Oliver, se réjouit également de cette annonce.